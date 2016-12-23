查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚定走生态优先绿色发展之路 ·图文：东湖绿道首次全线亮灯 ·超百亿元新能源项目扎堆崇阳 ·踩着创新的脚步起舞 ·烽火携手超微进军高端服务器 ·湖北全力担当长江大保护时代使命 ·我省湿地面积新增7100公顷 ·周先旺当选黄石市委书记 ·丁小强当选咸宁市委书记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 坚定走生态优先绿色发展之路 · 图文：东湖绿道首次全线亮灯 · 超百亿元新能源项目扎堆崇阳 · 踩着创新的脚步起舞 · 烽火携手超微进军高端服务器 · 湖北全力担当长江大保护时代使命 · 我省湿地面积新增7100公顷 · 周先旺当选黄石市委书记 · 丁小强当选咸宁市委书记 1 要闻 2016.12.23 星期五 蒋超良在咸宁调研时强调 坚定走生态优先绿色发展之路 湖北日报讯 （记者张晓峰）昨日上午，省委书记蒋超良在咸宁市调研时强调，要深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，根据当地的特点、优势谋划结构调整、产业转型升级，更加坚定地走生态优先、绿色发展之路。

位于咸安区的贺胜金融小镇，目前已引进25家基金管理公司和基金注册落户，资金管理规模逾50亿元。蒋超良了解金融平台与咸宁产业政策对接情况，要求创新思维，形成特色，更好地服务实体经济。在湖北三环汽车方向机有限公司，蒋超良详细询问产品工艺流程、技术改造、科技研发和市场营销情况。在该公司党员劳模徐前华创新工作室，蒋超良勉励他带领研发团队继续瞄准技术前沿，引领企业创新发展。蒋超良还考察了该公司“主题党日+”活动，要求企业党组织努力探索中国特色社会主义公司治理模式，更好发挥国有企业党的领导核心作用。

在听取咸宁市工作情况汇报和咸安区张公庙村党支部、湖北三环汽车方向机有限公司党委负责人的发言后，蒋超良充分肯定咸宁市经济社会发展、党的建设取得的成绩。他指出，要深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调。要“稳”字当头，在稳增长、稳预期、稳市场信心的前提下，转方式、调结构和扩大开放。要根据咸宁的特点、优势谋划结构调整、产业转型升级。要认真学习习近平总书记在经济工作会议上的重要讲话，深刻把握蕴含其中的马克思主义立场、观点、方法和科学思维，在推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展中，要注意统筹协调，两手抓两手硬，既要推动战略性新兴产业蓬勃发展，也要注重用新技术新业态全面改造提升传统产业，用技术改造带动固定资产投资，使经济保持合理增长速度。要格外珍惜绿色优势资源，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，通过发展大健康和大旅游，更加坚定地走生态优先、绿色发展之路。

蒋超良强调，要全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，切实履行全面从严治党主体责任，进一步加强基层党组织建设，把管党治党各项要求落实到每一个支部、每一名党员，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。党员干部要视人民群众为亲人，带着感情和责任为他们办实事、解难事，做好脱贫攻坚、灾后重建、困难企业职工安置、社会政策托底等工作。蒋超良寄语咸宁市新一届领导班子，要增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，争做“五个表率”，以功成不必在我的胸怀和境界，务实重行，真抓实干，在新的起点上争取更大作为。

省委常委、省委秘书长傅德辉参加调研。





