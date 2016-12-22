查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 专题 ·湖北调查筑梦十载铸辉煌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 湖北调查筑梦十载铸辉煌 16 专题 2016.12.22 星期四 湖北调查筑梦十载铸辉煌 ——国家统计局湖北调查总队十年发展纪实 湖北日报讯 图为2006年4月，湖北调查总队在武汉举行揭牌成立仪式。

图为2016年11月，湖北调查总队举办湖北调查系统领导干部“一岗双责”研修班。



十年历程

谱写湖北调查事业辉煌篇章

十年求索路，十载奋进歌。2006年4月21日，国家统计局湖北调查总队正式揭牌成立，标志着湖北调查事业进入崭新的发展时期。十年来，在国家统计局领导和省委、省政府支持下，国家统计局湖北调查总队（以下简称总队）带领全系统团结一心、开拓进取，各项事业发展取得显著成就。

组织体系基本确立

建立独立调查系统。包括总队在内的50支国家调查队全部实现独立建队，单设党组（党支部）。除神农架林区外，在全省16个市州（包括3个省直管市）建立了市级国家调查队，在33个县市区建立了县级国家调查队。加强党的建设。明确党建工作三级（党组、机关党委、党支部）主体责任清单，将党建工作纳入系统年度综合考核，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，依托分管（联系点）工作机制落实主体责任，依托市县调查队一体的纪检监察工作机制落实监督责任；坚持制度化的统计巡察和重要时间节点的明察暗访相结合；主动将国家调查队纳入地方监督体系当中。加强队伍建设。通过公务员招录、基层遴选、择优选调等方式，补充大量新鲜血液。系统内现有在编在岗人员668人，大学本科以上学历人员、35岁以下人员比重分别为59%、34.9%。建立干部交流和培养培训工作机制，有效地促进了队伍素质和能力的提升。强化思想引领。扎实开展群众路线教育实践活动、“三严三实”“两学一做”学习教育，强化作风建设，着力打造和践行“和谐大局、立内营外、欣赏宽容、务实细致、制度管理、风清气正”的六大理念、“忠诚统计、依法调查、数出有据、务实清廉、创业有为”的湖北调查行为规范，不断培育具有湖北调查特色的统计文化。

业务体系基本建立

不断健全调查网络。国家调查业务已经延伸到神农架林区等非国家调查地区，基本实现全省全覆盖。逐步延伸业务链条。突出基础性、民生性、前瞻性的业务特点，建立起比较完备的业务体系，包括两个收入（城乡居民可支配收入）、两个产量（粮食产量和主要畜产品产量）、三个价格（CPI、PPI和农产品生产者价格）、三项监测（农村贫困、农民工和退耕还林监测）、两项小微企业调查（规下工业和部分服务业调查）等。积极变革调查手段。以“三农普”遥感测量工作为契机，打造专业化遥感工作室，充分利用空间数据信息技术，探索建立现代化的对地调查体系；大力推行住户调查电子记账，初步建立起网络环境下住户调查数据采集系统；在小微企业、生猪养殖大户、CPI和PPI价格调查中推行了联网直报。夯实基层基础工作。加强重大数据的管理，规范数据采集流程和操作规程，认真开展源头数据质量检查和专项整治。组织优秀辅助调查员和记账户评选活动，提高调查对象的配合度。依托联系点工作机制，开展基础工作项目示范建设，打造基础工作规范化专业标杆，提升业务工作规范化水平。积极推进业务创新。围绕加快推进数据生产管理创新和服务质量效能创优，出台《加快推进统计调查“双创”工作的指导意见》。完成国家统计局布置的多项改革试点任务，探索积累大量成功经验，为国家调查队业务改革顶层设计作出了应有的贡献。

保障能力不断增强

环境条件明显改善。2011年7月，省人民政府办公厅下发《关于支持做好统计调查工作的意见》，为国家调查业务工作开展提供了强有力的政策保障。系统内人均拥有办公用房和业务技术用房面积34平方米，部分市县调查队还购置或自建了办公楼。信息化保障从无到有。建立了总队OA办公系统、覆盖全省调查系统的广域网和省、市（州）、县（区）三级调查队高清视频会议系统。编外队伍初具规模。各地通过公益岗位、“三支一扶”和“以钱养事”等方式，聘用体制外调查人员近400人，充实一线调查力量，有效缓解基层力量不足的矛盾。法治保障有效彰显。大力开展统计法治宣传，实施统计法律事务告知制度，组建统计执法骨干人才库，加强统计执法检查，为依法调查提供了有效的法治保障。

服务能力不断提升

服务载体渐成系列。组织编印《湖北调查年鉴》《湖北调查报告》《湖北调查白皮书》《湖北调查专报》《湖北调查快报》等一系列具有调查部门特色的拳头产品。及时提供经济社会运行监测报告和意见建议。开通“湖北调查”官方微信公众号，为社会各界及时了解调查信息提供更加便捷的通道。信息分析成果丰硕，紧跟社会热点难点问题，快速调查、快速反映，全系统每年上报国家统计局和省“两办”的统计信息在500篇次以上，采用率一直位列全国调查队系统和湖北省直部门前列。加强对经济民生运行的监测与反映，坚持每季度召开专题形势分析会，对重要调查数据实行集中会审。加强统计分析，总队撰写的调研分析报告多次被中央领导和省领导批示，发挥了决策参谋作用。积极开展课题研究，每年通过招标的方式，围绕社会关注和系统内面临的重大问题，加强课题研究，积累了大量研究成果。专项调查深受好评，高质量完成了国家统计局布置的组织工作满意度调查、文明城市测评、党风廉政建设民意调查、小康和贫困监测等专项调查工作，积极参与地方组织的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制、市县领导班子目标考核、县域经济发展考核、扶贫责任制考核等专项考评工作，国家调查队的社会公信力和地位不断提升。



继往开来

开启湖北调查“二次创业”新征程

今年10月11日，中央深改组审议通过《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，再次吹响深化统计管理体制改革的集结号。湖北调查总队将紧密围绕加快建设与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代统计调查体系，努力在建设服务型、质量型、效能型、法治型国家调查上走出一条跨越式发展之路。

加快建设服务型国家调查

聚焦服务能力这个核心，着力提升综合服务水平。发挥“轻骑兵”优势，既立足常规专业，又依托调查网络，进一步丰富统计服务产品。坚持“双为”服务，为党政领导科学决策提供全面、准确、及时、权威的量化依据；推动统计服务由事后反映向事前预测、预判转变，提升统计在决策咨询服务中的含金量。坚持“三个面向”，为社会公众、统计基层和调查对象提供优质统计服务，构建新型的调查合作关系。

加快建设质量型国家调查

坚持直接调查、直接上报，切实提高源头数据的真实性和准确性，增强数据间的匹配性和协调性。着力提升调研分析、信息服务和课题开发的质量，多出精品。把提高质量作为国家调查各项工作的根本价值追求，在收入、产量、价格等拳头专业基础上，着力打造新的业务品牌，提升国家调查竞争力和公信力。

加快建设效能型国家调查

推进国家调查业务深化拓展，通过面向市县延伸业务链条，落实国家调查保障机制。积极推进互联网、云计算、大数据在国家调查中的应用，加快推进网络环境下数据采集手段的变革，尽快实现所有调查项目在线调查、面访调查和联网直报，切实提高国家调查效率和质量。探索新形势下发挥调查队“轻骑兵”优势的现实路径，不断提升国家调查效能。

加快建设法治型国家调查

以法治思维凝聚调查力量，推进国家调查的规范统一、公开透明，提高依法治统的能力和水平。尽快形成总队主导、市州调查队主体、县级调查队协助的统计执法检查工作机制，努力提升统计执法能力，着力推进执法实践，严肃惩处在数据上弄虚作假的行为，切实维护国家调查的权威。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”新的征程已经开启，湖北调查总队将进一步增强责任感和使命感，以更加昂扬的斗志、执着的精神、扎实的作风和优良的业绩，为湖北调查事业改革发展增添新辉煌。



国家统计局湖北调查总队简介

国家统计局湖北调查总队是国家统计局派出的正厅级机构。于2005年11月经国务院批准设立，在全省13个市州、3个直管市、33个县市区建有调查队。

国家统计局湖北调查总队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上报调查结果。主要职责是：为党中央、国务院和省委、省政府决策提供统计调查数据和分析情况；根据国家统计局的授权公布有关统计调查结果或资料；依法查处调查队系统及调查对象的统计违法案件；组织指导地方调查队的业务工作；完成地方政府委托的有关统计调查工作，为地方党政机关提供调查服务。

统计调查数据具有基础性、民生性、前瞻性等特点，是政府管理决策的重要依据，是认识国情和省情的重要基础资料，也是综合评价经济社会发展状况和进程的基础资料。统计调查的范围涵盖了农作物播种面积、主要农产品产量、城乡居民收入和支出、居民消费价格指数、工农业生产者价格指数、房地产价格指数、采购经理指数、劳动力调查、规模以下工业和服务业等主要指标，开展了农村贫困监测、农民工监测、退耕还林监测、畜禽监测等监测调查，同时还承担了文明城市测评、党风廉政建设民意调查等重大专项调查。

国家统计局湖北调查队系统具有调查网络全、力量强、业务精的优势。成立以来，在国家统计局和省委、省政府的支持下，高质量地完成了各项调查任务，为湖北的经济社会持续稳定发展提供了不可替代的政府统计调查保障。



十年大事记

2005年11月8日，国家统

计局任命马俊贤为国家统计局湖北调查总队首任党组书记、总队长。

2006年4月21日，国家统

计局湖北调查总队在武汉隆重举行揭牌成立仪式。

2007年4月24日至26

日，召开全省统计调查工作会议，为率先成立的10个市级国家调查队进行现场授印。

2007年8月15日，召开国家统计局湖北县级调查队管理体制改革工作会议，宣布撤销37个县级农调队、城调队，设立35个国家统计局县级调查队，并现场授印。

2010年6月5日，国家统

计局宣布湖北调查总队主要领导交流调整的决定。任命李晓超为国家统计局湖北调查总队党组书记、总队长。

2010年9月26日，在湖北调查总队机关组织的党课教育活动上，正式提出“和谐大局、立内营外、欣赏宽容、务实细致、制度管理、风清气正”的“六大理念”，并在湖北调查系统深入开展了“六大理念”的学习教育。

2011年7月21日，湖北省

人民政府发出《关于支持做好统计调查工作的意见》。

2012年3月，湖北省委组织

部正式将湖北调查总队纳入了全省干部交流挂职锻炼的统筹安排计划。

2012年8月2日，召开湖北调查系统青年联合会成立大会。

2013年12月19日，国家

统计局武汉调查队独立建队动员大会的召开标志着全省所有市县国家调查队实现独立建队、独立运行。

2014年2月13日，国家统

计局宣布湖北调查总队领导班子调整任职决定。王跃新任国家统计局湖北调查总队党组书记、总队长。

2015年2月15日，印发

《关于进一步深化作风建设的意见》，号召全系统努力践行“忠诚统计、依法调查、数出有据、务实清廉、创业有为”的湖北调查行为规范。

2015年7月30日至31日，在湖北调查系统2015年半年工作座谈会上，正式提出推进湖北调查“二次创业”，力争在建设服务型、质量型、效能型、法治型国家调查上，走出一条跨越之路。

2016年3月，正式启动第

三次全省农业普查农作物面积遥感测量工作，并建立了遥感测量工作室。

2016年4月，全面推行住户调查电子记账。

2016年4月20日，围绕数据生产管理创新和服务质量效能创优，出台《加快推进统计调查“双创”工作的指导意见》。



坚持走依法调查之路

国家统计局湖北调查总队党组书记、总队长 王跃新

全面推进依法治国是协调推进“四个全面”战略布局、加快实现两个一百年目标的根本保障，加强统计法治建设是全面推进依法治国的重要组成部分。国家统计局湖北调查总队成立十年来，始终秉承数据质量是统计人生命线的理念，牢固树立国家队意识和调查队意识，坚持依法调查，不断推进改革创新、规范统一、公开透明，各项统计调查数据经受住了复杂环境和因素的考验，有效地维护了政府统计的公信力。今年10月11日，中央深改组审议通过了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，为统计调查改革发展指明了方向，是做好新形势下统计调查工作的行动纲领。适应新形势新任务对统计调查工作的新要求，就必须坚持依法调查，将统计调查工作的各个方面和各个环节纳入法治轨道，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，确保国家调查数据实打实、硬碰硬。

树立统计法治思维和法治权威

法者，天下之程式，万事之仪表。近年来，湖北调查系统统计法制不断健全，统计调查工作环境不断优化，有力地促进了统计调查数据质量的提高。但是，随着经济社会发展和转型，统计调查工作面临着很多问题和挑战，外部干预、弄虚作假、虚报瞒报等问题依然突出，需要我们进一步树立统计法治思维和法治权威，运用法治方式从根本上加以解决。

树立统计法治思维和法治权威，必须弘扬法治精神，加强统计法制宣传教育，认真做好统计“七五”普法工作。在统计法制宣传对象上，要抓住领导干部这一关键少数，统计调查人员这一重点，又要兼顾统计调查对象和社会公众。在宣传手段上，要与统计执法相结合，通过公示、通报、案例教育，增强案件影响力、震慑力。积极推动全社会了解统计法、熟悉统计法、遵守统计法、维护统计法，营造遵法、守法、依法办事的良好环境。在统计调查工作中，要严格按照统计法律法规行使各项统计调查权力，严格履行独立调查、独立报告、独立监督的职权，认真践行湖北调查行为规范，确保数据真实准确、完整及时、可靠可信。

依法规范统计调查活动

湖北调查系统是国家统计局垂直管理的统计调查机构，主要承担基础性、民生性、前瞻性的统计调查任务。开展统计调查活动必须依法依规进行，强化对统计调查活动的管理，严格按照统计法规定组织实施统计调查，不断提高统计调查的科学性、规范性和统一性。

在统计调查立项环节，要依法设立调查项目、依法开展调查。强化对调查项目必要性、可行性和科学性的审查，最大限度地减少重复、矛盾。在调查汇总上报环节，要认真执行国家统计调查制度和国家标准，坚持直接调查、直接报告，严格依法搜集统计资料，不得伪造、篡改统计资料，不得以任何方式要求任何单位和个人提供不真实的统计资料，保障统计调查对象真实准确、完整及时地提供统计资料。严格依法审核统计资料，确保其搜集、审核、录入的资料与调查对象报送资料一致。在数据评估发布环节，严格依法加工汇总统计资料，坚决抵制对数据的各种干扰，严格依照法定权限和程序开展统计数据质量评估，严禁借评估之名擅自修改或篡改统计调查对象报送的统计资料。依法管理和公布统计资料，严格按照法律权限发布统计数据，切实维护政府统计数据的权威性和公信力。

坚决查处统计弄虚作假行为

统计法明确规定，国家统计局派出的调查机构组织实施的统计调查活动中发生的统计违法行为，由组织实施该项统计调查的调查机构负责查处。贯彻执行统计法，必须认真执行统计法赋予的监督检查职责，坚决查处统计上的弄虚作假行为。

统计法治建设，重点在执法，难点也在执法。如果执法不严、违法不究、随意枉法者得不到惩处，就会形成破窗效应。必须加大统计执法检查力度，积极推进统计执法检查“双随机”抽查，严肃查处和惩治统计造假、弄虚作假行为，对各种统计违法违纪行为实行零容忍，让统计违法违纪者付出高昂代价，努力形成不敢违法、不能违法、不想违法的社会氛围，确保统计调查工作在法治的环境运行，以法治促进统计调查数据质量的提高。





