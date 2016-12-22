查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 专刊 ·广告 ·图文：她亲历邓小平与撒切尔夫人的交锋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 广告 · 图文：她亲历邓小平与撒切尔夫人 14 专刊 2016.12.22 星期四 香港回归前，中英谈判的主翻译官来自十堰—— 图文：她亲历邓小平与撒切尔夫人的交锋 湖北日报讯 图为1982年邓小平与撒切尔夫人会谈。左二为张幼云。

图为1984年7月,英国外交大臣杰弗里·豪访问中国。张幼云（右一）担任翻译。

图为1987年12月，《泰晤士报》刊登张幼云的照片。

图为1987年12月，撒切尔夫人给张幼云的贺信。



通讯员 胡晶 章新俊



明年就是香港回归20周年了。这一重大历史事件中，1984年12月19日《中英联合声明》的签订，是重要节点。十堰籍著名外交官张幼云女士就是该声明签订的见证者之一。香港回归前，中英双方就香港问题开展了两年22轮谈判，张幼云全程参与并担任主翻译官。

今年6月，十堰市档案局（馆）有关负责人赴京向张幼云女士征集档案，她将重要文本、照片、证件、翻译手稿等800多件实物全部移交。目前，这批档案已完成整理和数字化采集工作，十堰市档案馆将制作1:1仿真件赠予张幼云留存纪念。



中南六省高考状元

一袭天蓝色的丝绸唐装，优雅高贵，面对十堰市档案馆工作人员，76岁的张幼云录制了近8小时的口述档案。

张幼云1940年出生在郧县（现十堰市郧阳区）。两岁时，父亲去世，母亲带着她们姐妹三人来到武汉。1951年张幼云小学毕业，进入省三女中（现武汉市25中）学习。

能歌善舞的她想当舞蹈家。14岁那年，得知北京舞蹈学校招生，她只身一人坐火车前往。考试顺利通过，但武汉发生了一场大洪水，导致她没有收到录取通知书。张幼云得知此情，已是30余年后，她在中国驻英国使馆任参赞，巧遇当年考友、后来成为舞剧《红色娘子军》女主角的钟润良，方知昔日遗憾全是一场天灾所致。

中学时，张幼云酷爱化学，高考第一志愿是北大化学系。教外语的班主任对张幼云十分赏识，动员她报考外语学院。最后，她以中南六省第一名的高考成绩被北京外国语大学录取。大三刚结束，学校急需一批英语老师，张幼云被安排留校工作。两年后，她去英国进修。进修结束回国一到火车站，就有工作人员接她：“你先回去休息两周，然后到外交部报到。”从此，张幼云走上了外交舞台。



揭秘当年翻译技巧

此次档案征集中，张幼云将一本有邓小平等领导人亲笔签名的《中英联合声明》（草签文本）原件予以移交。“这是一件非常珍贵的档案，全国仅此一件”，十堰市档案局有关负责人说。

张幼云介绍，1984年12月19日，中英关于香港问题联合声明签字仪式上，她站在邓小平同志身后。当时，她手上有一本《中英联合声明》的草签文本，她鼓足勇气，将文本扉页放到邓小平面前：“请您签名。”邓公欣然命笔，接着李先念、吴学谦、姬鹏飞等一一留名。张幼云又请英方首脑签名，撒切尔夫人等也乐意挥毫。这成为见证历史一本极珍贵的册子。

1982年9月24日，撒切尔夫人作为在任的英国首相，第一次与中国领导人就香港问题展开会谈。张幼云记忆犹新，“铁娘子”的“硬气”在会谈中展露无遗，邓小平更立场坚定，“如果说中国宣布要收回香港会像夫人说的‘带来灾难性的影响’，那么我们会重新考虑收回的时间和方式。”“虽然充满斗争和博弈，但可以看出，双方有一个共识，要继续维持香港繁荣稳定”，张幼云说。

22轮谈判的前8轮，张幼云都亲自上阵。这样的谈判，国家利益高于一切，任何一点差池都可能带来很大麻烦。为了不出纰漏，每次谈判前，张幼云都查阅大量资料。后来，外交部给她安排了一位助手。助手每天连夜准备第二天的材料，凌晨4点放在冰箱上，张幼云在这个时候起床阅读材料并修改。修改完毕，再送领导审核。

翻译中，张幼云注重交替表达双方情感，营造双方直接对话的语境。一位多年与中国打交道的英国官员说：“张女士不仅仅是翻译，她善于沟通。”

工作的压力常使张幼云觉得十分紧张。一次，她找医生要安定片，事后才知给的是维生素。



撒切尔夫人写信给她

张幼云出色的翻译赢得撒切尔夫人的多次赞扬。

1985年，张幼云赴伦敦就任中国驻英大使馆的政务参赞。1987年，英国巴斯大学授予张幼云荣誉硕士学位，以表彰她为中英友好关系做出的努力。授予学位的第二天，张幼云的照片登在了《泰晤士报》上。

这年圣诞节前夕，张幼云收到一份从伦敦寄出的特殊“礼物”，打开一看，竟然是撒切尔夫人写给她的一封信。撒切尔夫人在信中说：“亲爱的张女士，我在《泰晤士报》上看到你的照片很高兴，向你表示祝贺……这使我想起了在中国访问的愉快时光。”

1990年，张幼云从中国驻英国使馆卸任回国时，伊丽莎白女王还通过秘书写信表示遗憾和真诚问候。

英国大使在给张幼云的一封信中写道：“每一次谈判的成功在很大程度上同翻译的出色工作有关。你独立的人格，你的尊严，你为国家的利益而战斗，令我印象深刻，我们两国政府都应该感谢你。”

上世纪90年代，张幼云离开外交岗位，“转行”进入中国劳动部国际合作司工作。2004年退休后，张幼云担任中国国际城市化发展战略研究委员会副主任、中国就业促进会副会长、中国经济社会理事会理事。

如今，76岁的张幼云依然精力充沛、朝气蓬勃，活跃在国内外劳动就业、妇女工作等领域。无论走到哪里，张幼云始终惦记故土，她期待能尽快抽出时间，回湖北走走看看。

（本版图片由十堰市档案馆提供）





