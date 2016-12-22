查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 体育 ·公示 ·千辆公共自行车入驻东湖绿道 ·武网冠军家中遇袭 ·体坛简讯 ·图文：运动迎新年，快乐共分享 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 公示 · 千辆公共自行车入驻东湖绿道 · 武网冠军家中遇袭 · 体坛简讯 · 图文：运动迎新年，快乐共分享 13 体育 2016.12.22 星期四 武网冠军家中遇袭 科维托娃左手重伤至少需要休养半年 湖北日报讯 （通讯员马乐）北京时间20日，武网第一季和第三季冠军、捷克网球名将科维托娃在布拉格的家中遭遇一名持刀男子入室抢劫，造成左手严重受伤。昨日，她已完成手术，据其经纪人斯贝尔透露，科维托娃3个月内不能提重物，重返赛场至少需要半年时间。

在遇袭后，科维托娃通过社交媒体证实了这一消息。“今早(12月20日)在公寓遭到歹徒持刀袭击，自卫时左手受伤。我被吓到了，但幸运的是我还活着。我很坚强，我会和这一切奋斗到底，谢谢你们的爱和支持。”让科维托娃担心的其实还是她左手的伤情，比赛中她惯用左手。

经纪人斯贝尔透露，科维托娃已经做完手术，医生修复了她5根手指的所有肌腱和2根神经。“科维托娃的手需要打石膏 6到 8周，3个月内不能提重物。”在新赛季只剩10天的时候，科维托娃将铁定缺席明年年初的澳网公开赛，再回到球场上估计得是红土赛季了。

据捷克媒体最新消息，歹徒是伪装成煤气工人进入到房间，他并不知道这是科维托娃的家，在卫生间看到科维托娃后，持刀威胁进行抢劫，拿走了约5000捷克克朗(约合1300元人民币)。

科维托娃的遭遇也惊动了她的中国闺蜜李娜。昨天早上，李娜发微博祝其早日康复，“年底了，大家一定都要注意安全，希望她一切顺利。”此外，多位WTA球员也向科维托娃送上关心。





