查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第13版 体育
·公示
·千辆公共自行车入驻东湖绿道
·武网冠军家中遇袭
·体坛简讯
·图文：运动迎新年，快乐共分享
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 专题
第11版 : 社会
第12版 : 广告
第13版 : 体育
第14版 : 专刊
第15版 : 广告
第16版 : 专题
第2版 : 要闻
第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 评论
第7版 : 经济
第8版 : 广告
第9版 : 文化
·
公示
·
千辆公共自行车入驻东湖绿道
·
武网冠军家中遇袭
·
体坛简讯
·
图文：运动迎新年，快乐共分享
13
体育
2016.12.22 星期四
武网冠军家中遇袭
科维托娃左手重伤至少需要休养半年
湖北日报讯 （通讯员马乐）北京时间20日，武网第一季和第三季冠军、捷克网球名将科维托娃在布拉格的家中遭遇一名持刀男子入室抢劫，造成左手严重受伤。昨日，她已完成手术，据其经纪人斯贝尔透露，科维托娃3个月内不能提重物，重返赛场至少需要半年时间。
在遇袭后，科维托娃通过社交媒体证实了这一消息。“今早(12月20日)在公寓遭到歹徒持刀袭击，自卫时左手受伤。我被吓到了，但幸运的是我还活着。我很坚强，我会和这一切奋斗到底，谢谢你们的爱和支持。”让科维托娃担心的其实还是她左手的伤情，比赛中她惯用左手。
经纪人斯贝尔透露，科维托娃已经做完手术，医生修复了她5根手指的所有肌腱和2根神经。“科维托娃的手需要打石膏 6到 8周，3个月内不能提重物。”在新赛季只剩10天的时候，科维托娃将铁定缺席明年年初的澳网公开赛，再回到球场上估计得是红土赛季了。
据捷克媒体最新消息，歹徒是伪装成煤气工人进入到房间，他并不知道这是科维托娃的家，在卫生间看到科维托娃后，持刀威胁进行抢劫，拿走了约5000捷克克朗(约合1300元人民币)。
科维托娃的遭遇也惊动了她的中国闺蜜李娜。昨天早上，李娜发微博祝其早日康复，“年底了，大家一定都要注意安全，希望她一切顺利。”此外，多位WTA球员也向科维托娃送上关心。