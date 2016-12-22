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13
体育
2016.12.22 星期四
千辆公共自行车入驻东湖绿道
湖北日报讯 （记者李源、通讯员李莹）记者昨日获悉，武汉市环投公共自行车公司在东湖绿道景区内设置了12个公共自行车站点，投放1000辆车供游客使用。而12个站点的间隔均在1.5公里以内，这意味着，骑公共自行车分段游览绿道，车辆随借随还，完全可以实现免费。
绿道内公共自行车将使用全市统一的管理模式，从6时至22时开放使用。收费标准为1小时内免费，2小时内收费1元，之后每增加1小时收费3元。本地市民在办理租车卡或手机租车业务后可随时使用，景区内外车辆通借通还。外地游客使用手机APP或微信公众号注册，网上支付200元押金即可租车，在注销租车业务后，押金将于7个工作日内退还。