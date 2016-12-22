查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 体育 ·公示 ·千辆公共自行车入驻东湖绿道 ·武网冠军家中遇袭 ·体坛简讯 ·图文：运动迎新年，快乐共分享 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 公示 · 千辆公共自行车入驻东湖绿道 · 武网冠军家中遇袭 · 体坛简讯 · 图文：运动迎新年，快乐共分享 13 体育 2016.12.22 星期四 千辆公共自行车入驻东湖绿道 湖北日报讯 （记者李源、通讯员李莹）记者昨日获悉，武汉市环投公共自行车公司在东湖绿道景区内设置了12个公共自行车站点，投放1000辆车供游客使用。而12个站点的间隔均在1.5公里以内，这意味着，骑公共自行车分段游览绿道，车辆随借随还，完全可以实现免费。

绿道内公共自行车将使用全市统一的管理模式，从6时至22时开放使用。收费标准为1小时内免费，2小时内收费1元，之后每增加1小时收费3元。本地市民在办理租车卡或手机租车业务后可随时使用，景区内外车辆通借通还。外地游客使用手机APP或微信公众号注册，网上支付200元押金即可租车，在注销租车业务后，押金将于7个工作日内退还。





