查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 体育 ·公示 ·千辆公共自行车入驻东湖绿道 ·武网冠军家中遇袭 ·体坛简讯 ·图文：运动迎新年，快乐共分享 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 公示 · 千辆公共自行车入驻东湖绿道 · 武网冠军家中遇袭 · 体坛简讯 · 图文：运动迎新年，快乐共分享 13 体育 2016.12.22 星期四 公示 湖北日报讯 由湖北银监局、湖北省政府金融办公室、湖北省教育厅、湖北省银行业协会和湖北日报传媒集团共同主办的第四届（2016）湖北省大学生金融节暨银行业金融知识宣传服务月活动圆满落下帷幕。

本届大学生金融节启动以来，主办方联合省内各大银行业金融机构、各高校，组织开展了形式多样、内容丰富的金融知识普及活动。大学生金融知识竞赛有效提升了高校青年学子的金融素养，金融微电影大赛为践行普惠金融理念、警示金融安全风险提供了新的载体，金融家高校讲坛邀请银行高管和一线工作者，以专业视角将正在发生的金融变革呈现在师生面前，时代气息浓郁。

主办方现将活动各奖项公示如下，希望获奖各方能够继续为普及金融知识、提升社会金融素养贡献力量！

湖北银监局 湖北省政府金融办公室湖北省教育厅 湖北省银行业协会湖北日报传媒集团

2016年12月22日

银行业金融知识宣传服务月活动获奖名单

优秀组织奖

武汉大学

湖北经济学院

武汉纺织大学

中南财经政法大学

武汉商学院

江汉大学

武昌首义学院

中南民族大学

湖北师范大学

武汉东湖学院

文华学院

湖北科技学院

湖北工业大学

武汉工商学院

武汉工程大学

湖北商贸学院

武汉理工大学

湖北中医药大学

湖北第二师范学院

华中科技大学

先进单位

国家开发银行湖北省分行

中国工商银行湖北省分行

中国农业银行湖北省分行

中国银行湖北省分行

中国建设银行湖北省分行

交通银行湖北省分行

中国邮政储蓄银行湖北省分行

湖北省农村信用社联合社

民生银行武汉分行

中信银行武汉分行

华夏银行武汉分行

招商银行武汉分行

兴业银行武汉分行

中国光大银行武汉分行

汉口银行

武汉农村商业银行

湖北银行

大学生金融知识竞赛获奖名单

一等奖

武汉大学·明诚弘毅

中国邮政储蓄银行湖北省分行

二等奖

中南财经政法大学·永无止金

武汉农村商业银行

湖北经济学院·Ants

中国工商银行湖北省分行

三等奖

武汉纺织大学·Firedream

兴业银行武汉分行

武汉商学院·同路人

民生银行武汉分行

江汉大学·野狼战队

中信银行武汉分行

优胜奖

武昌首义学院·YouKnowWho

中南民族大学·经斗云

湖北师范大学·小宇宙

武汉东湖学院·你们都不队

文华学院·盛夏光年

湖北科技学院·勇进队

湖北工业大学·彩虹战队

武汉工商学院·ChaseDream

武汉工程大学·颜值爆表

湖北商贸学院·不明觉厉

武汉理工大学·我思故我在

湖北中医药大学·青春无畏

湖北第二师范学院·THEONE

华中科技大学·LegendStory

金融微电影大赛获奖名单

一等奖

武汉农村商业银行《筑梦》

主创：陈立 胡然

湖北省农村信用社联合社《最后一公里》

主创：杨柳 吴东林 聂宏武

二等奖

武汉农村商业银行《随手公益 与爱同行》

主创：屈文瑛 胡然

中国工商银行湖北省分行《“码”到成功》

主创：侯艳平 石和斌 柴志强 杨柳

中国工商银行湖北省分行《天上无“饼”》

主创：侯艳平 石和斌 郭军 易迁

交通银行湖北省分行《守护者》

主创：李辑 刘雅洁 莫白 张静涵

三等奖

中国银行湖北省分行《伴爱同行》

主创：刘蕾 石丹 朱丹

汉口银行《一路上有你》

主创：尹作银 黄先荣 姜娟

中国农业银行湖北省分行《托付》

主创：王敏

华夏银行武汉分行《金融诈骗防范》

主创：高波 吕莉芳 邹磊

招商银行武汉分行《不翼而飞的钱》

主创：周蔚 苏建军 丁丹

湖北银行《信者得爱》

主创：邓华 杜堃

优胜奖

广发银行武汉分行《爱，积沙成塔》

主创：彭小建 曾凌飞 郭良超

国家开发银行湖北省分行《信用接力》

主创：王志雄 文明智 向梦

中国建设银行湖北省分行《不一样的我》

主创：王硕 张乐之 王曼恬

光大银行武汉分行《猜猜我是谁》

主创：杨朔 杨刚 张熹

浙商银行武汉分行《连环计》

主创：刘芳 季新业 熊超

中国邮政储蓄银行湖北省分行《征信人生》

主创：邓建华 何红真 张涛

平安银行武汉分行《传承》

主创：朱恺 孟祥丽 熊柱





