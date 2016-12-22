查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 体育 ·公示 ·千辆公共自行车入驻东湖绿道 ·武网冠军家中遇袭 ·体坛简讯 ·图文：运动迎新年，快乐共分享 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 公示 · 千辆公共自行车入驻东湖绿道 · 武网冠军家中遇袭 · 体坛简讯 · 图文：运动迎新年，快乐共分享 13 体育 2016.12.22 星期四 东湖绿道迷你马拉松、汉南全国滑翔机大赛、奥体跑步辞旧岁 图文：运动迎新年，快乐共分享 湖北日报讯 图为已完工的东湖绿道正等待游客入画。 （记者 柯皓 航拍）



2016年就要过去，辞旧迎新之际，健康运动更时尚。2017年元旦前后，武汉有不少群众体育赛事等着大家的参与，特别是东湖绿道建成后将举办第一场迷你马拉松，还等什么，一起来快乐体验吧。



选项A

东湖绿道6公里跑等你入画



新年伊始，带上家人、叫上三五好友来如画般的东湖绿道跑一场迷你马拉松，何等惬意！记者昨日获悉，2017年1月1日9时，迎新年6公里“迷你马拉松”将在东湖绿道开跑，这也是东湖绿道揭开神秘面纱后首办体育赛事，本月23日，限额3000人的报名正式开启。



3000人组6大方阵

依次跑绿道

藏身东湖的这条绿道全长28.7公里，经过新建和扩建后景点颇多，随手一拍就是如画的风景。而由武汉绿道运营管理有限公司主办的本次“迷你马拉松”，比赛线路经过精心设计后，俨然一条串起磨山、听涛、落雁三大景区的“绿色项链”。“迷你马拉松”将在元旦上午9点准时起跑，起点设在楚风园驿站，参赛选手经九女墩，过湖心岛驿站，最后到达位于磨山北的终点楚城门，总长度约6公里。据组委会介绍，湖心岛驿站和终点将分别设有两个补给点，为选手们补充能量和饮水。

因东湖绿道路面宽度有限，为保证比赛安全，本次比赛报名限额3000人，跑者可通过官方微信“浪漫假日”进行报名，报名费80元，报满截止。参赛选手将分6个方阵，每个方阵不超过500人，每个方阵以间隔半小时时间陆续进入绿道比赛。“我们会根据选手的报名顺序分入方阵。”组委会负责人提醒参赛选手，如果错过所在方阵的发枪时间，将自动取消参赛资格。



绿色环保跑自行拾捡比赛垃圾

值得一提的是，本次“迷你马拉松”主打绿色环保主题。这也是让参赛者在尽享湖光山色美景的同时，提升保护东湖绿道环境意识的一个举措。“我们倡导跑者文明参赛，不踩青草、不留垃圾。”组委会负责人透露，当日最后一个方阵专设为公益环保方阵，其参赛者将完成沿途拾捡比赛中遗留垃圾的任务。“我们也希望参赛选手在活动结束后，自行捡拾比赛废弃物，不给绿道留下痕迹。”

据悉，比赛当日东湖绿道将实行交通管制，组委会呼吁参赛者以公共方式出行，以免造成拥堵。当天将有摆渡车为参赛者寄存衣物，选手在起点指定区域按号段存衣，抵达终点楚城门后到指定区域凭号取出衣物，然后步行至磨山南门离开。

据悉，组委会将为参赛者提供参赛装备，其中含参赛包、参赛服装、计时芯片、号码布及一份神秘礼品。领取装备时间为12月29日至31日，成功报名的选手可到武汉王府井百货6楼客服中心领取（电话82702079，地铁2号线江汉路站B出口、地铁6号线江汉路站J出口）。



选项B

去汉南看空中表演过圣诞



今年圣诞节期间，去看一场精彩的动力滑翔机的空中表演无疑是一个好选择。12月24日15时，2016年全国动力悬挂滑翔机锦标赛将在武汉汉南通用航空机场（汉南大咀地区）举行盛大的开幕式，届时观众将现场见证航模拉条幅表演、动力伞编队空中展示、动力滑翔机编队拉烟等精彩绝伦的飞行表演。

于20日启动的本届大赛共有短距起降、空投定点、绕标竞速、领航四个比赛项目，将有来自全国各地80多名专业运动员和裁判员、12架动力悬挂滑翔机参赛。本次比赛是武汉继2013年亚洲跳伞锦标赛之后举办的又一项航空运动赛事，为承办2017年首届世界飞行者大会（WFE）打下基础。



选项C

奥体跑步辞旧取代磨山登高



自2008年起，每年辞旧迎新之际，由省体育局主办的省直机关全民健身活动“迎新年登磨山”都会在磨山脚下举行。今年，迎新登高将变身辞旧跑步，地点也由磨山改为省奥体中心。28日9时，多个省直单位将在省奥体中心参加主题为“快乐工作、健康生活”的湖北省第十届省直机关迎新年全民健身活动。

（记者 马明玉 实习生 肖婷）





