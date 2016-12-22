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“家庭是人生的第一课堂，父母的言行，都在影响和教育着孩子。”18日，家里走出了4位博士的刘时粘老人如是说。



贫苦孕育好家风



76岁的刘时粘出生在阳新县枫林镇贫困农家，年轻时因感染血吸虫病，失去了上大学机会。

刘时粘返乡当农民，与妻子柯爱秋生下二儿二女。为填饱肚子，夫妇俩早出晚归，勤扒苦做。

看到父母这般劳累，从小懂事的大女儿刘宏英经常提着篮子，跟在父亲身后捡红薯、挖野菜、打猪草，弟妹们也学着干。谈起刘家孩子们的勤劳俭朴、吃苦耐劳，乡亲们纷纷伸出大拇指。

日子过得紧巴巴，甚至连肚子都吃不饱，交学费和生活费要东凑西借，但刘时粘夫妇咬着牙关，也要让孩子上学读书。

家庭的贫苦、父母的坚韧，孩子们看在眼里、记在心头，也激发了他们要改变命运的人生志向。



劝学少讲大道理



“我是穷过来的人，深知知识改变命运。农家孩子要想有出息，只有靠读书。”刘时粘夫妇用亲身经历的苦难和朴素的道理，提醒懵懂的孩子们。

夫妇俩虽讲不出劝学的大道理，但特别注意自己的言行，从不吵嘴。

刘时粘还通过自学考取了乡镇卫生院，并逐步成长为县人民医院副院长、县卫生局纪委书记，给孩子们树立了好榜样。

每次从书店回来，刘时粘总不忘买一些孩子们爱看的书籍，还经常在书的扉页写上“少壮不努力、老大徒伤悲”等格言警句，鼓励孩子们珍惜美好时光，发愤读书。

在父母激励下，大女儿刘宏英经过8年努力，先后取得大专和大学文凭，大女婿袁群明边工作边学习，取得清华大学自动化博士学位，现在美国芝加哥某金融机构任电脑软件工程师；长子刘宏达及其爱人分别取得博士后，在华中师范大学任教；次子刘宏宇武汉大学新闻学博士毕业，现供职于新华社广东分社。



以身作则做公益



如今，4个子女均已成家立业。刘时粘和老伴辗转各个子女家，当起他们的“后勤兵”。“活到老，学到老。”为激励儿孙，刘时粘写了一本20多万字的回忆录《苦涩人生》，最近还准备出版个人诗集。

大半辈子在卫生系统工作，深知健康的重要性，刘时粘一有空就搜集整理养生知识，编发成册子分发给乡亲们。从2011年至今，他自费4万余元无偿送出500册保健书、300把保健锤，帮助乡亲们保健。

为促进家乡教育事业，刘时粘带头成立了枫林教育励志协会。枫林籍企业家积极捐款，已筹集爱心基金255万元。去年起，每年奖励本镇优秀学生和有特殊贡献的教师。





