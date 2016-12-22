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·武汉开展专项行动治理欠薪
·确保政府投资工程不发生欠薪
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湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.22 星期四
确保政府投资工程不发生欠薪
    湖北日报讯 （记者李玉麟、崔逾瑜 通讯员彭燕娥）在昨日召开的武汉市保障农民工工资支付专项检查工作会上，武汉市相关负责人称，一些政府投资工程发生较大规模的欠薪，部分项目欠薪问题还比较突出，需引起重视。武汉市政府要求，对政府投资工程存在欠薪隐患的，要及时通报主管部门，并提出相应制约性措施。
    会议要求，对于政府投资项目，市发改委等部门要加强对项目的审批管理，严格审查资金来源和筹措方式；财政部门要加强对项目建设全过程的资金监管，按规定及时拨付财政资金；国有资产监管部门负责协助人社等有关部门，处理国有及国有控股企业发生的拖欠农民工工资案例。“有些地方政府，为完成招商引资任务，未对开发商实力充分认证。‘南郭先生’往往趁政府催促开工之际，大干快上。等到工程建到一半，仍未拿到一分钱的农民工开始讨说法，开发商却东躲西藏。”驻青山区总工会农民工维权站站长、“工棚律师”向永兴分析说：“政府招商引资项目，应该在规划许可之前，进行充分论证，尤其要验证资金，方可防患于未然。”
    此外，由于保障房建设主要采取“开发商垫资施工、政府回购”模式，也易产生欠薪风险。
    记者了解到，今年10月，在全省治理拖欠农民工工资问题工作电视电话会议上，有省领导表示，政府投资工程欠薪，其危害远远大于普通企业欠薪，它不只损害了农民工权益，也损害了政府部门的公信力。各级政府一定要高度重视，对政府投资工程欠薪问题要重点整治，曝光一批典型。省领导要求，把追责问责作为全面治理拖欠农民工工资问题的重要抓手，推动政府、部门、企业三方责任落实到位。


   
　