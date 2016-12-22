查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·樊城区法院首试微信庭审 ·广告 ·武汉开展专项行动治理欠薪 ·确保政府投资工程不发生欠薪 ·图文：骑行义卖为助学 ·寒门走出四博士 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 樊城区法院首试微信庭审 · 广告 · 武汉开展专项行动治理欠薪 · 确保政府投资工程不发生欠薪 · 图文：骑行义卖为助学 · 寒门走出四博士 11 社会 2016.12.22 星期四 确保政府投资工程不发生欠薪 湖北日报讯 （记者李玉麟、崔逾瑜 通讯员彭燕娥）在昨日召开的武汉市保障农民工工资支付专项检查工作会上，武汉市相关负责人称，一些政府投资工程发生较大规模的欠薪，部分项目欠薪问题还比较突出，需引起重视。武汉市政府要求，对政府投资工程存在欠薪隐患的，要及时通报主管部门，并提出相应制约性措施。

会议要求，对于政府投资项目，市发改委等部门要加强对项目的审批管理，严格审查资金来源和筹措方式；财政部门要加强对项目建设全过程的资金监管，按规定及时拨付财政资金；国有资产监管部门负责协助人社等有关部门，处理国有及国有控股企业发生的拖欠农民工工资案例。“有些地方政府，为完成招商引资任务，未对开发商实力充分认证。‘南郭先生’往往趁政府催促开工之际，大干快上。等到工程建到一半，仍未拿到一分钱的农民工开始讨说法，开发商却东躲西藏。”驻青山区总工会农民工维权站站长、“工棚律师”向永兴分析说：“政府招商引资项目，应该在规划许可之前，进行充分论证，尤其要验证资金，方可防患于未然。”

此外，由于保障房建设主要采取“开发商垫资施工、政府回购”模式，也易产生欠薪风险。

记者了解到，今年10月，在全省治理拖欠农民工工资问题工作电视电话会议上，有省领导表示，政府投资工程欠薪，其危害远远大于普通企业欠薪，它不只损害了农民工权益，也损害了政府部门的公信力。各级政府一定要高度重视，对政府投资工程欠薪问题要重点整治，曝光一批典型。省领导要求，把追责问责作为全面治理拖欠农民工工资问题的重要抓手，推动政府、部门、企业三方责任落实到位。





