查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·樊城区法院首试微信庭审 ·广告 ·武汉开展专项行动治理欠薪 ·确保政府投资工程不发生欠薪 ·图文：骑行义卖为助学 ·寒门走出四博士 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 樊城区法院首试微信庭审 · 广告 · 武汉开展专项行动治理欠薪 · 确保政府投资工程不发生欠薪 · 图文：骑行义卖为助学 · 寒门走出四博士 11 社会 2016.12.22 星期四 武汉开展专项行动治理欠薪 逐一排查在建工地，欠薪案件春节前结案 湖北日报讯 （记者胡弦、崔逾瑜、李玉麟）昨日，武汉市召开清欠农民工工资工作会议，即日起在全市范围内开展农民工工资支付情况专项检查，及时发现和化解欠薪隐患，确保已发生的欠薪案件春节前基本结案。

武汉市人社局相关负责人称，当前保障农民工工资支付工作仍面临较大压力，任务非常艰巨。今年以来，全市共办理拖欠农民工工资案件659件，案件数、欠薪人数和欠薪金额分别同比增长24%、42%和63%。欠薪仍主要集中在工程建设领域，欠薪人数占总数的 91%，欠薪金额占比79%。

为此，武汉市人社、公安、司法等13个单位组成联合执法检查组，对重点行业、重点地区以及发生过欠薪的用人单位进行拉网式排查，对所有在建工程项目逐一排查，对劳动密集型企业重点抽查。对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的案件及时移送公安机关，切实维护广大农民工的权益。

同时，开辟拖欠农民工工资案件绿色通道，做到快立、快办、快结；对无故拖欠农民工工资数额大、时间长、性质恶劣的用人单位，依法纳入黑名单并向社会公布；对恶意拖欠、情节严重的，依法责令停业整顿，降低或取消建筑施工企业资质，直至吊销营业执照。





