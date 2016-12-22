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·武汉开展专项行动治理欠薪
·确保政府投资工程不发生欠薪
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湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.22 星期四
武汉开展专项行动治理欠薪
逐一排查在建工地，欠薪案件春节前结案
    湖北日报讯 （记者胡弦、崔逾瑜、李玉麟）昨日，武汉市召开清欠农民工工资工作会议，即日起在全市范围内开展农民工工资支付情况专项检查，及时发现和化解欠薪隐患，确保已发生的欠薪案件春节前基本结案。
    武汉市人社局相关负责人称，当前保障农民工工资支付工作仍面临较大压力，任务非常艰巨。今年以来，全市共办理拖欠农民工工资案件659件，案件数、欠薪人数和欠薪金额分别同比增长24%、42%和63%。欠薪仍主要集中在工程建设领域，欠薪人数占总数的 91%，欠薪金额占比79%。
    为此，武汉市人社、公安、司法等13个单位组成联合执法检查组，对重点行业、重点地区以及发生过欠薪的用人单位进行拉网式排查，对所有在建工程项目逐一排查，对劳动密集型企业重点抽查。对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的案件及时移送公安机关，切实维护广大农民工的权益。
    同时，开辟拖欠农民工工资案件绿色通道，做到快立、快办、快结；对无故拖欠农民工工资数额大、时间长、性质恶劣的用人单位，依法纳入黑名单并向社会公布；对恶意拖欠、情节严重的，依法责令停业整顿，降低或取消建筑施工企业资质，直至吊销营业执照。


   
　