查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·樊城区法院首试微信庭审 ·广告 ·武汉开展专项行动治理欠薪 ·确保政府投资工程不发生欠薪 ·图文：骑行义卖为助学 ·寒门走出四博士 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 樊城区法院首试微信庭审 · 广告 · 武汉开展专项行动治理欠薪 · 确保政府投资工程不发生欠薪 · 图文：骑行义卖为助学 · 寒门走出四博士 11 社会 2016.12.22 星期四 樊城区法院首试微信庭审 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员刘傲然）14日，襄阳市樊城区人民法院太平店法庭庭审一起民间借贷案时，法官和当事人拿出手机打开微信聊了起来，这是怎么回事？

原来，该案一方当事人在外地做生意无法到场，只委派律师出庭。为全面了解案情，法庭决定通过微信方式，展开法庭调查。

庭长李韬介绍，原告王某起诉被告张某，要求偿还借款8万元。在14日第二次开庭时，王某因在外地无法赶回，仅委派律师出庭。李韬决定通过微信视频远程开庭，让原被告在法官主持下，在手机前面对面开展庭审，相互发问。双方当事人对此意见表示认可。

庭审中，双方当事人在手机镜头前针对出具借条的原因、地点、原告的经济能力等焦点问题展开陈述和辩论，还原了基本案情。因分歧较大，法庭将在厘清事实后择期宣判。





