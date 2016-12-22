樊城区法院首试微信庭审广告武汉开展专项行动治理欠薪确保政府投资工程不发生欠薪图文：骑行义卖为助学寒门走出四博士
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 第11版 社会
·樊城区法院首试微信庭审
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·武汉开展专项行动治理欠薪
·确保政府投资工程不发生欠薪
·图文：骑行义卖为助学
·寒门走出四博士
湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.22 星期四
樊城区法院首试微信庭审
    湖北日报讯  （记者夏永辉、通讯员刘傲然）14日，襄阳市樊城区人民法院太平店法庭庭审一起民间借贷案时，法官和当事人拿出手机打开微信聊了起来，这是怎么回事？
    原来，该案一方当事人在外地做生意无法到场，只委派律师出庭。为全面了解案情，法庭决定通过微信方式，展开法庭调查。
    庭长李韬介绍，原告王某起诉被告张某，要求偿还借款8万元。在14日第二次开庭时，王某因在外地无法赶回，仅委派律师出庭。李韬决定通过微信视频远程开庭，让原被告在法官主持下，在手机前面对面开展庭审，相互发问。双方当事人对此意见表示认可。
    庭审中，双方当事人在手机镜头前针对出具借条的原因、地点、原告的经济能力等焦点问题展开陈述和辩论，还原了基本案情。因分歧较大，法庭将在厘清事实后择期宣判。


 
　