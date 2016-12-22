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社会
2016.12.22 星期四
樊城区法院首试微信庭审
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员刘傲然）14日，襄阳市樊城区人民法院太平店法庭庭审一起民间借贷案时，法官和当事人拿出手机打开微信聊了起来，这是怎么回事？
原来，该案一方当事人在外地做生意无法到场，只委派律师出庭。为全面了解案情，法庭决定通过微信方式，展开法庭调查。
庭长李韬介绍，原告王某起诉被告张某，要求偿还借款8万元。在14日第二次开庭时，王某因在外地无法赶回，仅委派律师出庭。李韬决定通过微信视频远程开庭，让原被告在法官主持下，在手机前面对面开展庭审，相互发问。双方当事人对此意见表示认可。
庭审中，双方当事人在手机镜头前针对出具借条的原因、地点、原告的经济能力等焦点问题展开陈述和辩论，还原了基本案情。因分歧较大，法庭将在厘清事实后择期宣判。