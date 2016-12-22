查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 专题 ·图文：砥砺奋进再起航 中部崛起勇担当 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 图文：砥砺奋进再起航 中部崛起 10 专题 2016.12.22 星期四 图文：砥砺奋进再起航 中部崛起勇担当 ——写在荆门市第八次党代会召开之际 湖北日报讯 图为城在林中

图为爱飞客极客公园

图为中集集团鸟瞰图

图为2016荆门国际马拉松赛

图为荆门风力发电场

图为大美漳河，飞行圣地



五年砥砺奋进，荆门站在新的历史起点。

这五年，荆门综合实力不断增强，预计今年地区生产总值达1500亿元，化工、农产品加工晋级千亿产业；工业经济转型步伐加快，产业结构不断优化，高端装备制造、新能源新材料等战略新型产业崛起，规模以上工业主营业务收入稳居全省第4位。中国农谷和柴湖振兴发展两大省级战略全面推进，荆门成为国家现代农业示范区、国家农业科技园区。

这五年，荆门以全域统筹加快城镇化进程，城乡面貌焕然一新。新型城镇化与城乡一体化进程加快，三条新型城镇化带建设启动，常住人口城镇化率提高7.4个百分点，全国首个爱飞客镇初具雏形。首创的数字化城管项目，被授予“2015年中国人居环境范例奖”。

这五年，荆门在全省率先实施全域生态诊断，强力推进大气、水、土壤综合治理，PM10、PM2.5浓度均值实现“双降”目标，中心城区空气质量优良天数比率达到73.1%。全国首个土壤修复产业园建成；生态化、无动力或微动力处理农村生活污水系统全域推广；钟祥市被评为世界长寿之乡，京山县成为全省首个国家级生态县。

这五年，荆门以改革创新破解发展难题，释放活力。沙洋按户连片耕种写入2016年中央1号文件；京山公共检测检验机构整合全国推广；全国首家创新创业服务局挂牌运营；全省率先设立总规模180亿元的特色产业基金和城市发展基金，PPP项目落地数居全省第1位，近两年每年新增融资超过200亿元。

这五年，荆门坚持全面从严治党，政治生态不断净化。以民主法治建设促进公平正义，社会和谐稳定，民生福祉大幅提升。严格落实全面从严治党主体责任，强化责任担当，争做“两为”干部。全省率先开展巡察工作试点，党风廉政建设责任制考核连续四年在全省名列前茅。民生支出占一般公共预算支出比重连续五年保持在75%以上，城乡常住居民人均可支配收入分别居全省第4位、第2位。

过去五年，是“荆门气场”不断升腾、“荆门速度”不断刷新的五年。未来五年，是荆门爬坡过坎、换道超越的关键时期。荆门，在全国全省发展的大格局中找准坐标，持续发力，奋力推动在湖北中部崛起。



荆门发展“气场”解读

五年和衷共济，砥砺奋进，荆门发展的强大气场，从何而来？

唯有解放思想，方能闯出新路。荆门，之所以能够成功引进长丰猎豹整车项目、大连机床、南方黑芝麻糊等知名企业，重塑荆门工业格局；之所以连续两年大规模融资投入城市建设，改变荆门城市面貌，正因为开展“十破十立”等解放思想大讨论，打破思想桎梏，变不可能为可能。

唯有改革创新，方能攻坚破难。改革是最大的红利，创新是最大的动力。近年来，荆门市推出全面深化改革的十大规定动作、十大试点项目、十大重点项目、十大推广项目，全部由市级领导领衔担纲，强力推进，破解一批制约荆门发展的瓶颈，实现一批主要经济指标增速全省领先。

唯有敢于担当，方能有所作为。经济下行，招商引资、项目建设难度加大，荆门派出招商小分队，不破楼兰誓不还；每季度组织项目拉练，赴各经开区观摩，倒逼各县市区逆势而进，在经济建设主战场锻炼和选拔干部。实践证明，担当是一种责任，更是一种境界。担当成就事业，激情铸就辉煌。

唯有顺应民意，方能赢得民心。去年，荆门啃下几块硬骨头：占据行洪道长达数十年的海慧沟大拆违，抢在今夏洪灾前全部完成，避免了灾难的发生；象山大道和三条入城的高速公路连接线，如期改造完成；城区内搁置多年的断头路强力打通等。道路改造无疑会造成短期内的交通拥堵，但荆门百姓并无牢骚和怨言。事实证明，群众的眼睛是雪亮的，只要真心为百姓做事，终会赢得他们的口碑。

唯有风清气正，方能心齐事成。荆门发展气场的形成，有赖于风清气正的政治生态。坚持全面从严治党，提升党建水平。强化思想政治建设，落实意识形态工作责任制；严格规范党内政治生活，坚持“三会一课”制度；打造高素质干部队伍，选用有血性、有激情、有担当、有能力的干部；全面夯实党的基层基础，推动基层党组织全面进步、全面过硬；锲而不舍锻造过硬作风，弘扬务实重行、抢拼严实作风；大力推进反腐倡廉建设，筑牢拒腐防变思想防线。政风清，民风淳，为改革发展提供了坚强保障。



奋力在湖北中部崛起

展望未来五年，荆门要在湖北中部实现崛起，成为湖北新兴增长极，这是省委、省政府赋予荆门的责任。牢记使命，不负重托，荆门要把步子迈得更大、更快、更好，在湖北“建成支点、走在前列”进程中体现更大担当和作为。

建成江汉平原中心城市。荆门，随着每年逾百亿元资金的城建投入，正迅速向现代化中等城市华丽蜕变，城市能级明显提升，品位显著提档，竞争力、辐射力、带动力在增强。一个江汉平原先进制造业中心、科技创新中心、农产品物流中心、金融保险服务中心、职业教育中心、健康服务中心、文化创意中心正在崛起。

建成湖北新兴增长极。荆门市规模工业增加值增幅、固定资产投资增幅等主要经济指标一直位居全省前列，为人均地区生产总值跨过一万美元奠定基础。未来，将建成全国新型能源化工基地、全国生态农产品加工基地、全国新能源汽车产业化基地、全国绿色建筑和装配式建筑产业化基地，通用航空新城、健康产业城、国家循环经济示范城。

建成全国新型城镇化和城乡一体化示范区。城镇空间布局更加合理，基础设施更加完善，服务功能更加健全，户籍人口城镇化率达到42%左右。基本实现城乡居民基本权益平等化、公共服务均等化、居民收入均衡化、要素配置合理化、产业发展融合化，成为国家城乡一体化发展示范区。

在全省同类城市率先全面建成小康社会。到2018年，贫困人口全部脱贫、贫困村全部“销号”、贫困乡镇全部“摘帽”。城镇、农村常住居民人均可支配收入保持全省领先。全面建成小康社会各项指标提前达标。

蓝图承载梦想，使命催征启航。一个更具实力、充满活力、富有魅力的荆门，必将崛起于湖北中部！



“四市”发展路径筑牢底盘

目标已定，重在行动。荆门市以“五大发展理念”为统领，厘定“生态立市、产业强市、资本兴市、创新活市”新路，拓展空间，转换动力，厚植优势。

坚持生态立市，推进绿色发展，为荆门在湖北中部崛起提供环境支撑。

荆门市全地域构建生态安全格局，构建“一带两屏四网六廊”生态安全屏障，退耕还林，退田还湖，打造山水林田湖生命共同体。实施生态保护与环境综合治理“十大工程”和农村环境治理“八大行动计划”，铁腕治理大气、水、土壤污染。加大汉江流域生态保护。构建政府主导、企业主体、公众共治的环境治理体系，全方位完善生态文明制度体系。

坚持产业强市，推进转型升级，为荆门在湖北中部崛起提供实力支撑。“投资第一、产业第一、工业第一”，这是荆门市的新理念。全面对接“中国制造2025”战略，助推制造业向中高端迈进，推动工业跨越式发展。改造提升传统产业，突破性发展通航、新能源汽车、再生资源与环保等七大战略新型产业，加快建设特色产业集聚区。深入推进中国农谷战略，加快建设“三区三中心”，加快转变农业发展方式，推动传统农业向现代农业转型。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向精细化和高品质转变。推动区域经济协调发展，引导各县市区错位发展，培育2至3个有竞争力的产业集群。

坚持资本兴市，畅通经济血脉，为荆门在湖北中部崛起提供金融支撑。

荆门市建立“1+N”产业发展基金体系，每个主导产业都有基金牵引，形成“特色产业链+产业互联网+基金”的投资模式。做大城市发展基金规模，支持城市基础设施建设。培育私募股权基金，鼓励与金融机构合资成立基金管理公司，加强对本地优势企业的股权投资。完善政银企合作机制，发展普惠金融、科技金融、绿色金融。优化金融生态环境，培育金融市场主体，建设金融保险服务中心，推进金融服务网格化。加快政府投融资平台转型。推广小额信贷保证保险。加快推进社会信用体系建设。

坚持创新活市，推进改革开放，为荆门在湖北中部崛起提供动力支撑。

荆门市大力实施供给侧结构性改革，引导企业通过“举旗当帅”、“找帅当兵”实现兼并重组，做大做强。深入推进商事制度改革，落实“一停三降一补贴”政策，降低企业成本。深化行政审批制度改革及执法体制改革，推进综合执法。深化农村集体资产股份权能改革，探索农村土地“三权”分置新路径。大力实施创新驱动战略，推动创新链、产业链、人才链、资金链、政策链“五链统筹”，形成完善的创新生态系统。主动融入国家“一带一路”和“长江经济带”战略，构筑对外开放大通道。“四市”发展路径，是换道超越必由之路，也是荆门崛起的希望之路，只要坚持不懈，持之以恒，蓝图定能实现！



共享发展构筑民生保障链

改善民生没有终点，只有连续不断的起点。共享发展，构筑民生保障链，促进民众生活水平和质量全面提高，是发展的最终目的。

该市坚决打赢脱贫攻坚战，推进产业扶贫，发展一村一品特色产业。推进产业扶贫方式创新，小额信贷投放和扶贫资金发放方式创新，让群众脱贫更持续。全力支持大柴湖精准脱贫，实现振兴发展，确保同步小康。

荆门市实施积极的就业政策，统筹推进城乡困难人群就业，确保零就业家庭动态清零。实施全民参保计划，推进社会保险扩面提标，基本实现法定人员全覆盖。完善基本医疗保险制度，在中南地区首家开展长期护理保险试点。实施“一卡通”工程，整合社保、医保等资源，构建覆盖全域的网络。

该市着力打造健康荆门，着力创建国家健康城市。深化公立医院综合改革，完善基层医疗卫生服务网络，健全分级诊疗制度，推动医疗资源向基层下沉，打造医疗联合体。

荆门市推动义务教育均衡发展，发展普惠性学前教育，突破性发展职业教育，办好通用航空学院、健康护理学院、积分制商学院等一批特色职业学院，打造全国职业农民培训基地。

荆门以发展为要务、民生为根本，让群众生活得更加富裕、更为舒心、更有尊严！



荆门城市名片

国家园林城市

国家森林城市

国家节能减排财政政策综合示范市

国家循环经济示范市

国家现代农业示范区

国家农业科技园区

国家新型城镇化综合试点地区

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策划：荆门市委宣传部文/图：荆轩 荆门日报社





