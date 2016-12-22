查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 武汉中小学生总体学习压力减轻 湖北日报讯 （记者李卫中）武汉市中小学生学业质量4年追踪监测表明，中小学生睡眠时间得到保障，家庭作业时间逐步缩短，学习压力有所减轻。但记者了解到，武汉初中重点班学业压力仍然很大。

去年抽样数据显示，每天睡眠时间达8小时以上的五年级学生为77%，比2012年增加31.8%；八年级学生为34.3%，比2012年增加24%。学生睡眠时间逐步延长。

每天家庭作业时间超过1小时的五年级学生为23.5%，比2012年减少9.8%；作业时间超过2小时的八年级学生为23.4%，比2012年减少17.20%。很多中小学校开始适当减少家庭作业量，给学生更多个性发展空间。

去年表示“学习压力很大，无法承受”的五年级学生为2.2%，比2012年减少1.4%；八年级学生为3.4%，比2012年减少4.8%。很多中小学校开展心理疏导与咨询，及时缓解学生过重的心理压力，学生学习压力状况有了改善。

不过，记者采访发现，许多初中开设的各类重点班学业压力仍然很重，知识难度仍在增加。许多初中生家长告诉记者，孩子每天晚上作业仍要写到23点以后。

一名初中班主任认为，与以前相比，初中重点班学生的心理健康状况确有好转。这与近年来家长的心理、社会职业发展变化密切相关，学生的学习目的更加明确，基础好的学生对学习压力承受力有所增强。





