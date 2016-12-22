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武汉中小学生总体学习压力减轻
9
文化
2016.12.22 星期四
武汉中小学生总体学习压力减轻
湖北日报讯 （记者李卫中）武汉市中小学生学业质量4年追踪监测表明，中小学生睡眠时间得到保障，家庭作业时间逐步缩短，学习压力有所减轻。但记者了解到，武汉初中重点班学业压力仍然很大。
去年抽样数据显示，每天睡眠时间达8小时以上的五年级学生为77%，比2012年增加31.8%；八年级学生为34.3%，比2012年增加24%。学生睡眠时间逐步延长。
每天家庭作业时间超过1小时的五年级学生为23.5%，比2012年减少9.8%；作业时间超过2小时的八年级学生为23.4%，比2012年减少17.20%。很多中小学校开始适当减少家庭作业量，给学生更多个性发展空间。
去年表示“学习压力很大，无法承受”的五年级学生为2.2%，比2012年减少1.4%；八年级学生为3.4%，比2012年减少4.8%。很多中小学校开展心理疏导与咨询，及时缓解学生过重的心理压力，学生学习压力状况有了改善。
不过，记者采访发现，许多初中开设的各类重点班学业压力仍然很重，知识难度仍在增加。许多初中生家长告诉记者，孩子每天晚上作业仍要写到23点以后。
一名初中班主任认为，与以前相比，初中重点班学生的心理健康状况确有好转。这与近年来家长的心理、社会职业发展变化密切相关，学生的学习目的更加明确，基础好的学生对学习压力承受力有所增强。