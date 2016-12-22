查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 “财神”敲开江城新年演出档 湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员刘佩）昨日，琴台大剧院召开媒体座谈会，发布新年档精彩演出剧目，有原版百老汇音乐剧《人鬼情未了》、武汉方言贺岁喜剧《财神来敲门》，及理查德·克莱德曼钢琴音乐会等。

好莱坞经典电影《人鬼情未了》，已成为大银幕上的经典之作。由电影原班底改编并制作的百老汇同名音乐剧同样精彩，下月6日至12日该剧将首次亮相江城，并连演8场，让武汉观众一睹为快。据悉，音乐剧版《人鬼情未了》由电影编剧布鲁斯·乔伊·罗宾亲自改编，剧情延续电影中关于“爱的力量超越一切阻隔”这一经典永恒的话题。而电影史上最令人难忘的片段之一，男女主角制作陶器的场景，在原版音乐剧中，仍将被完整保留。

岁末年初，武汉市说唱团推出一年一度的方言贺岁喜剧《财神来敲门》，田克兢、陆鸣等观众熟悉的演员将于12月27日、1月2日前来贺岁。重磅跨年嘉宾“钢琴王子”理查德·克莱德曼，将于31日在琴台大剧院，用美妙的钢琴声和大家一起守候新年的钟声。1月3日，上演《俄罗斯轻音乐交响乐团音乐会》；1月22日有《留声百年经典影视歌曲音乐会》，本次音乐会分为授课讲解与现场示范演绎两大板块，主讲老师会对声乐进行深入浅出的趣味讲解，便于观众欣赏声乐之美。据悉，地铁6号线琴台站将于本月28日开通，今后观众可以坐地铁看演出。





