首届荆楚文创节精彩连连文化产业的风口在哪里“中国直播平台领先全球市场”创业九死一生我仍在租房住“开心麻花”让人开心的奥秘央视新闻主播踏上创业之路全国社区网络春晚将赴海外拍摄“财神”敲开江城新年演出档武汉中小学生总体学习压力减轻
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 第9版 文化
·首届荆楚文创节精彩连连
·文化产业的风口在哪里
·“中国直播平台领先全球市场”
·创业九死一生我仍在租房住
·“开心麻花”让人开心的奥秘
·央视新闻主播踏上创业之路
·全国社区网络春晚将赴海外拍摄
·“财神”敲开江城新年演出档
·武汉中小学生总体学习压力减轻
湖北日报电子版
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9 文化 2016.12.22 星期四
“财神”敲开江城新年演出档
    湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员刘佩）昨日，琴台大剧院召开媒体座谈会，发布新年档精彩演出剧目，有原版百老汇音乐剧《人鬼情未了》、武汉方言贺岁喜剧《财神来敲门》，及理查德·克莱德曼钢琴音乐会等。
    好莱坞经典电影《人鬼情未了》，已成为大银幕上的经典之作。由电影原班底改编并制作的百老汇同名音乐剧同样精彩，下月6日至12日该剧将首次亮相江城，并连演8场，让武汉观众一睹为快。据悉，音乐剧版《人鬼情未了》由电影编剧布鲁斯·乔伊·罗宾亲自改编，剧情延续电影中关于“爱的力量超越一切阻隔”这一经典永恒的话题。而电影史上最令人难忘的片段之一，男女主角制作陶器的场景，在原版音乐剧中，仍将被完整保留。
    岁末年初，武汉市说唱团推出一年一度的方言贺岁喜剧《财神来敲门》，田克兢、陆鸣等观众熟悉的演员将于12月27日、1月2日前来贺岁。重磅跨年嘉宾“钢琴王子”理查德·克莱德曼，将于31日在琴台大剧院，用美妙的钢琴声和大家一起守候新年的钟声。1月3日，上演《俄罗斯轻音乐交响乐团音乐会》；1月22日有《留声百年经典影视歌曲音乐会》，本次音乐会分为授课讲解与现场示范演绎两大板块，主讲老师会对声乐进行深入浅出的趣味讲解，便于观众欣赏声乐之美。据悉，地铁6号线琴台站将于本月28日开通，今后观众可以坐地铁看演出。


   
　