查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 爱在社区 梦圆中华 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员李姗、史雅琴）20日，全国社区网络春晚主办方透露，主题为“爱在社区、梦圆中华”的2017年社区网络春晚，将赴美国旧金山、英国伦敦、澳大利亚悉尼、泰国曼谷等地拍摄，为全球华人送上新春祝福。

10月起春晚各项筹备工作全面启动。截至目前，全国9460个社区共报送节目1.1万个、社区好人好事1200多篇，以及家风家训故事1600多篇，北京、河南、广西、江苏等地报送活动专场560多个。

据介绍，此次春晚将增加“各地同晒好家风”环节。来自陕西榆林贺圈镇白尔庄村的白锦仁家庭将赶赴武汉，登台表演。这是一个有着200多人的大家庭，每逢过年都齐聚一堂共享“大锅饭”。白家三兄弟设立“白氏家庭基金”，奖励品学兼优的家族子弟，帮助家乡建设学校，照顾孤寡老人。“北起延边朝鲜族富裕社区，南到海南黎万村，东起福建厦门禾盛社区，西至新疆克拉玛依胜利路社区，每一个社区、楼栋、家庭都成了群众文化的舞台。”百步亭社区管委会主任王波说，香港澳门和台湾同胞将继续亮相全国社区网络春晚，展示当地特色节目，演绎社区故事。

自2012年以来，由武汉百步亭社区发起举办的全国社区网络春晚成功举办了五届。目前，已有2万多个社区参与，参演居民20万人，报送节目2.3万多个，收看人数达3.3亿。





