首届荆楚文创节精彩连连文化产业的风口在哪里“中国直播平台领先全球市场”创业九死一生我仍在租房住“开心麻花”让人开心的奥秘央视新闻主播踏上创业之路全国社区网络春晚将赴海外拍摄“财神”敲开江城新年演出档武汉中小学生总体学习压力减轻
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 第9版 文化
·首届荆楚文创节精彩连连
·文化产业的风口在哪里
·“中国直播平台领先全球市场”
·创业九死一生我仍在租房住
·“开心麻花”让人开心的奥秘
·央视新闻主播踏上创业之路
·全国社区网络春晚将赴海外拍摄
·“财神”敲开江城新年演出档
·武汉中小学生总体学习压力减轻
湖北日报电子版
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9 文化 2016.12.22 星期四
爱在社区 梦圆中华
全国社区网络春晚将赴海外拍摄
    湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员李姗、史雅琴）20日，全国社区网络春晚主办方透露，主题为“爱在社区、梦圆中华”的2017年社区网络春晚，将赴美国旧金山、英国伦敦、澳大利亚悉尼、泰国曼谷等地拍摄，为全球华人送上新春祝福。
    10月起春晚各项筹备工作全面启动。截至目前，全国9460个社区共报送节目1.1万个、社区好人好事1200多篇，以及家风家训故事1600多篇，北京、河南、广西、江苏等地报送活动专场560多个。
    据介绍，此次春晚将增加“各地同晒好家风”环节。来自陕西榆林贺圈镇白尔庄村的白锦仁家庭将赶赴武汉，登台表演。这是一个有着200多人的大家庭，每逢过年都齐聚一堂共享“大锅饭”。白家三兄弟设立“白氏家庭基金”，奖励品学兼优的家族子弟，帮助家乡建设学校，照顾孤寡老人。“北起延边朝鲜族富裕社区，南到海南黎万村，东起福建厦门禾盛社区，西至新疆克拉玛依胜利路社区，每一个社区、楼栋、家庭都成了群众文化的舞台。”百步亭社区管委会主任王波说，香港澳门和台湾同胞将继续亮相全国社区网络春晚，展示当地特色节目，演绎社区故事。
    自2012年以来，由武汉百步亭社区发起举办的全国社区网络春晚成功举办了五届。目前，已有2万多个社区参与，参演居民20万人，报送节目2.3万多个，收看人数达3.3亿。


   
　