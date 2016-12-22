查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 郎永淳如今怎么样—— 央视新闻主播踏上创业之路 湖北日报讯 一年前，他是全国人民经常聚焦的面孔，是中央电视台新闻联播的男主播。现如今，他是找钢网高级副总裁兼首席战略官，同时也是胖猫创投合伙人。

郎永淳，这位大家熟悉的老朋友，20日在汉主持中国文化产业峰会，他身着一席深灰色的西服套装，依然稳重低调。和很多央视同事离开央视，纷纷选择去当老师或者从事与主持相关的职业不同，郎永淳选择了创业。

在东湖经心书院，郎永淳与大家分享了自己从一名央视主播到互联网创投的跨界创业之路。

离开央视之后，郎永淳过得怎么样？他有什么所思所想？且看本人现身说法。



新年第一天开始创业之路

郎永淳说，2016年1月1号是他拿到离职证明的第二天，也是新年的第一天，他以新的身份开始了创业之路。“从传统意义上讲，我更像是一个加入团队的人，在这个过程中需要你去适应，更需要你去学习，当然在其中还需要你去开拓，需要去创新。”

对于走向创业，郎永淳有清醒的认识：对于一个20年做新闻、尤其是做新闻主播的人来讲，可能过往的思维方式更多是考虑对和错，不会考虑到商业的模式、技术的创新等。现在作为一个创业者，作为一个企业高管，和以前更多考虑使命感不一样，需要更多考虑价值、输和赢、有和无、活和死的问题。“你需要通过持续不断地创造价值，完成当年所设定的愿景，从而实现使命，这就是创业团队的梦。”郎永淳认为。



每位创业者应该认真思考

郎永淳认为，每个创业者都应该去思考：自己的创业驱动到底是什么？创业的资源和基础是什么？能不能够调动各方面资源，能不能把自己的潜能、技能发挥和调动起来？

他说：“创业的时机很重要，在什么样的时间点进入市场？当然，如果作为一个中年人，和年轻人创业考虑得还不太一样。我们可能会瞻前顾后，在行动之后会考虑更多。”

郎永淳表示，他希望进入风险相对比较低的市场，未来市场规模以及创新空间足够大。所以，他选择进入到找钢网，进入到一个传统产业用互联网+的方式进行变革的领域。



文化是未来创业一个大方向

郎永淳认为，文化是根是脉是魂。在东湖经心书院门口，郎永淳看到了张之洞雕像，他感慨：“我现在做找钢网，和张之洞也有很大联系。中国第一个钢厂由张之洞倡导并亲自推动。如果没有钢铁哪有铁路，哪有中国的制造业？如果没有制造业，这个国家怎么会有强盛的可能？”

他说：“现在做企业非常重要的几点，一个是组织架构，一个是战略布局，一个是人才储备，但更为重要的基础是文化的引领。用文化来引领和你有共同价值取向和奋斗目标的人，通过各种各样激励措施，让大家齐心协力在一条路上奔跑。”

郎永淳以张之洞为例，他说：张之洞一方面倡导工业，一方面倡导文化，一软一硬有机结合。放眼全球来看，这是一个大趋势，要把软的文化和硬的制造有机结合起来。

他说：“我们创业也是如此，要调动各方面的资源，用持久的学习、持久的文化输入，让自己的头脑更加丰满，让自己的思维一直在运动当中，这样你才有可能发现各种机会，才可能在所期待的领域有所突破。”





