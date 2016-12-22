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高票房电影《夏洛特烦恼》《驴得水》，已经成为现象级影视作品。它们成功背后的秘密是什么？

在汉举行的中国文化产业峰会上，开心麻花创始人张晨出席“文化产业投资论坛”侃侃而谈，接受记者采访谈文化的核心竞争力。



内容影响力至关重要

从舞台剧到连续登陆春晚，从电影《夏洛特烦恼》《驴得水》到网络新媒体产业，经过13年艰苦创业，北京开心麻花娱乐文化传媒公司以其强大的喜剧内容创作实力，得到年轻人的高度喜爱。“我们追求的是文化内容的影响力。”开心麻花创始人张晨介绍，电影《夏洛特烦恼》票房最终接近15亿，15亿票房背后是5000万人观影，影片在心中留下的印象，成为他们一生记忆。

很多电影公司和投资者找到张晨，要求拍《夏洛特烦恼2》，被婉拒了。“不是我们不想拍，是没有准备好，没有一个好的剧本”张晨说，开心麻花是一个内容生产者，如果没有一个好的剧本，没有把握是不会干这个事儿的。

前段时间，文艺口味的《驴得水》上映，不仅获得好的口碑，票房也过亿。对此，张晨说，这部电影卖出了“无大明星、无大导演、无大投入”国产电影的最好成绩，之所以选择拍这部电影，就是因为剧本“成熟”了。

张晨表示，目前公司有两组人马正参与春晚的筹备工作。之所以能坚持上春晚舞台，是其核心竞争力为专注原创内容。目前开心麻花已经拥有30多部原创作品，优质的内容未来还会带来更多收益，这些作品将会逐渐变成电视剧或网剧。



开心麻花估值50亿元

“所有投资人在问，具体我们做了什么？”2013年，开心麻花的估值为3亿元，现今，估值已增长到50亿元。怎么保证资本有所回报？

张晨介绍，一是把优秀创作力量工作室化，同时做到全员合伙人制，“开心麻花的艺人和员工，甚至包括前台干了10年，我也会给一个股权激励”；二是创作做好作品的机制，越来越多的新锐创作者愿意来到开心麻花平台上，除了能得到股票，更重要的在内容生产和创作上，他们会感受到协同效应的重要性。

开心麻花现在十几个创作工作室，公司会派其他的导演和编剧，帮每个工作室挑毛病、出主意，让各自的产品得到提升。

“喜剧是我们社会的刚需。”张晨表示，开心麻花坚持在喜剧这条路上继续走下去，因为“只会做这个，只喜欢做这个”。

张晨认为，要跟上传播平台的变化，为新的平台提供更恰当的内容。“现在的年轻人欣赏趋势是几秒钟一个视频，这是我们的新课题，这是我们现在加大力度正在做的事情。”

面对热烈讨论的IP价值，张晨表示，自己企业还算不上有IP。有IP的应是米老鼠、唐老鸭，因为它们都是经过长时间积累，然后被不断的延伸、变现，被证明有价值的。





