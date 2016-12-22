查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 易车董事长李斌—— 创业九死一生我仍在租房住 湖北日报讯 “我们正在积极规划在湖北设立100亿新能源产业基金。”在中国文化产业峰会上，易车董事长、蔚来汽车创始人李斌的发言赢来阵阵掌声。

创办于2000年的易车，是中国最早的汽车网站之一。2014年，李斌决定创办高端电动汽车公司，并与一些企业家发起创立蔚来汽车。目前，该公司在全球有2000多名研发人员，11月21日在伦敦发布了全球跑得最快的电动超级跑车。

20多年前，还在上大学的李斌和同学写了一个软件，挣了几十万元，获得第一桶金。但他说：“到今天，我也没什么钱，我钱都去做投资了，现在还是租房子住，也不买房子。”

创业过程中，如何平衡事业与家庭的关系？李斌说，“我还是把事业放在家庭前面，创业是九死一生的事情，你非要两者兼顾，就应该选择别的人生道路。虽然很残酷，但这就是事实。”

李斌认为公司分为三个级别，第一个级别是风口驱动，正好赶上时间点；第二个级别是技术驱动，技术驱动需要重视人才，有人才能有好的技术；第三个级别是价值观驱动，用价值观去激励大家，这样的公司是企业家终极的商业理想，“我希望蔚来汽车能够做成一个用价值观来驱动的公司”。





