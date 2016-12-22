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 第9版 文化
·首届荆楚文创节精彩连连
·文化产业的风口在哪里
·“中国直播平台领先全球市场”
·创业九死一生我仍在租房住
·“开心麻花”让人开心的奥秘
·央视新闻主播踏上创业之路
·全国社区网络春晚将赴海外拍摄
·“财神”敲开江城新年演出档
·武汉中小学生总体学习压力减轻
湖北日报电子版
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9 文化 2016.12.22 星期四
易车董事长李斌——
创业九死一生我仍在租房住
    湖北日报讯 “我们正在积极规划在湖北设立100亿新能源产业基金。”在中国文化产业峰会上，易车董事长、蔚来汽车创始人李斌的发言赢来阵阵掌声。
    创办于2000年的易车，是中国最早的汽车网站之一。2014年，李斌决定创办高端电动汽车公司，并与一些企业家发起创立蔚来汽车。目前，该公司在全球有2000多名研发人员，11月21日在伦敦发布了全球跑得最快的电动超级跑车。
    20多年前，还在上大学的李斌和同学写了一个软件，挣了几十万元，获得第一桶金。但他说：“到今天，我也没什么钱，我钱都去做投资了，现在还是租房子住，也不买房子。”
    创业过程中，如何平衡事业与家庭的关系？李斌说，“我还是把事业放在家庭前面，创业是九死一生的事情，你非要两者兼顾，就应该选择别的人生道路。虽然很残酷，但这就是事实。”
    李斌认为公司分为三个级别，第一个级别是风口驱动，正好赶上时间点；第二个级别是技术驱动，技术驱动需要重视人才，有人才能有好的技术；第三个级别是价值观驱动，用价值观去激励大家，这样的公司是企业家终极的商业理想，“我希望蔚来汽车能够做成一个用价值观来驱动的公司”。


   
　