查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 文化
·首届荆楚文创节精彩连连
·文化产业的风口在哪里
·“中国直播平台领先全球市场”
·创业九死一生我仍在租房住
·“开心麻花”让人开心的奥秘
·央视新闻主播踏上创业之路
·全国社区网络春晚将赴海外拍摄
·“财神”敲开江城新年演出档
·武汉中小学生总体学习压力减轻
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 专题
第11版 : 社会
第12版 : 广告
第13版 : 体育
第14版 : 专刊
第15版 : 广告
第16版 : 专题
第2版 : 要闻
第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 评论
第7版 : 经济
第8版 : 广告
第9版 : 文化
·
首届荆楚文创节精彩连连
·
文化产业的风口在哪里
·
“中国直播平台领先全球市场”
·
创业九死一生我仍在租房住
·
“开心麻花”让人开心的奥秘
·
央视新闻主播踏上创业之路
·
全国社区网络春晚将赴海外拍摄
·
“财神”敲开江城新年演出档
·
武汉中小学生总体学习压力减轻
9
文化
2016.12.22 星期四
两位首席执行官齐齐发声
“中国直播平台领先全球市场”
湖北日报讯 互联网、移动端的视频直播，已经成为我国文化产业一股新兴力量。在中国文化产业峰会上，映客、快手这两大视频直播平台的CEO齐齐发声，就直播的发展前景发表观点。
映客CEO奉佑生说：“2016年是直播的风口，直播能够和每一个行业产生化学反应，所以我希望映客和每一个行业产生关联性，成为一个全国性质的直播平台。”奉佑生介绍，目前中国有几百家直播平台，从全球的情况来看，中国的直播领先全球市场。海外不少直播平台直接山寨中国产品的形态。
快手CEO宿华认为，互联网直播和传统直播核心差异在于互动，基于互联网互动，以最快速度实施反馈。他说：“直播其实适用于各个领域，比如说你做一笔矿场生意，完全可以通过直播，看一下矿洞有多大，能不能转到矿山后面去看一下。实时调整直播内容，这是技术进步带来的改变。”宿华认为，视频直播通过互动给用户更多选择权利，也给了创作者更快调整内容属性的能力。