首届荆楚文创节精彩连连文化产业的风口在哪里“中国直播平台领先全球市场”创业九死一生我仍在租房住“开心麻花”让人开心的奥秘央视新闻主播踏上创业之路全国社区网络春晚将赴海外拍摄“财神”敲开江城新年演出档武汉中小学生总体学习压力减轻
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 第9版 文化
·首届荆楚文创节精彩连连
·文化产业的风口在哪里
·“中国直播平台领先全球市场”
·创业九死一生我仍在租房住
·“开心麻花”让人开心的奥秘
·央视新闻主播踏上创业之路
·全国社区网络春晚将赴海外拍摄
·“财神”敲开江城新年演出档
·武汉中小学生总体学习压力减轻
湖北日报电子版
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9 文化 2016.12.22 星期四
两位首席执行官齐齐发声
“中国直播平台领先全球市场”
    湖北日报讯 互联网、移动端的视频直播，已经成为我国文化产业一股新兴力量。在中国文化产业峰会上，映客、快手这两大视频直播平台的CEO齐齐发声，就直播的发展前景发表观点。
    映客CEO奉佑生说：“2016年是直播的风口，直播能够和每一个行业产生化学反应，所以我希望映客和每一个行业产生关联性，成为一个全国性质的直播平台。”奉佑生介绍，目前中国有几百家直播平台，从全球的情况来看，中国的直播领先全球市场。海外不少直播平台直接山寨中国产品的形态。
    快手CEO宿华认为，互联网直播和传统直播核心差异在于互动，基于互联网互动，以最快速度实施反馈。他说：“直播其实适用于各个领域，比如说你做一笔矿场生意，完全可以通过直播，看一下矿洞有多大，能不能转到矿山后面去看一下。实时调整直播内容，这是技术进步带来的改变。”宿华认为，视频直播通过互动给用户更多选择权利，也给了创作者更快调整内容属性的能力。


   
　