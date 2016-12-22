查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 两位首席执行官齐齐发声 “中国直播平台领先全球市场” 湖北日报讯 互联网、移动端的视频直播，已经成为我国文化产业一股新兴力量。在中国文化产业峰会上，映客、快手这两大视频直播平台的CEO齐齐发声，就直播的发展前景发表观点。

映客CEO奉佑生说：“2016年是直播的风口，直播能够和每一个行业产生化学反应，所以我希望映客和每一个行业产生关联性，成为一个全国性质的直播平台。”奉佑生介绍，目前中国有几百家直播平台，从全球的情况来看，中国的直播领先全球市场。海外不少直播平台直接山寨中国产品的形态。

快手CEO宿华认为，互联网直播和传统直播核心差异在于互动，基于互联网互动，以最快速度实施反馈。他说：“直播其实适用于各个领域，比如说你做一笔矿场生意，完全可以通过直播，看一下矿洞有多大，能不能转到矿山后面去看一下。实时调整直播内容，这是技术进步带来的改变。”宿华认为，视频直播通过互动给用户更多选择权利，也给了创作者更快调整内容属性的能力。





