查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 文化产业的风口在哪里 ——星美联合总裁赵枳程有独到见解 湖北日报讯 近年来，文化产业领域上市和投资并购层出不穷，涌现出一大批产业基金和领军企业。在市场化步伐不断加快的背景下，文化产业与资本如何共舞？

作为《古剑奇谭》《盗墓笔记》《诛仙》等热门网络剧背后的投资方，星美联合总裁赵枳程有着独到的见解。在中国文化产业峰会上，他提出：文化需要积淀，这是文化产业最宝贵的一点。

赵枳程介绍，从签于正工作室投《宫》系列，到2014年投《古剑奇谭》开创了周播剧的先例，2015年推出了《盗墓笔记》的网剧开创了第一部收费的互联网剧，到2016年推出《诛仙》点击量超过260亿，“我们在沉淀的同时，一直在创新。”“风口越强，飞得越高，将来面临的风险就越大。”赵枳程认为，文化的火热让投资圈很多人痴迷，一个公司成立不到一个月，可能十亿八亿就卖出去了。这样的案例出现多次后，让整个圈都变得浮躁，大量资金也涌到文化相关领域。

文化产业的未来和风口在何方？赵枳程认为，从收并购角度来看，文化产业风口更多的存在于传播手段，比如VR、AR的兴起。此外，内容本身的产生与制作是未来重中之重。文化需要积淀，这是文化产业最宝贵的一点，也是往往被很多资本忽略的关键点。

赵枳程说，一个行业座次排清楚了，就会有一大批死亡公司出现。建议更多关注一些内容制造的公司、真正有积淀的公司，这种公司才真正具有投资价值。





