查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·首届荆楚文创节精彩连连 ·文化产业的风口在哪里 ·“中国直播平台领先全球市场” ·创业九死一生我仍在租房住 ·“开心麻花”让人开心的奥秘 ·央视新闻主播踏上创业之路 ·全国社区网络春晚将赴海外拍摄 ·“财神”敲开江城新年演出档 ·武汉中小学生总体学习压力减轻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 首届荆楚文创节精彩连连 · 文化产业的风口在哪里 · “中国直播平台领先全球市场” · 创业九死一生我仍在租房住 · “开心麻花”让人开心的奥秘 · 央视新闻主播踏上创业之路 · 全国社区网络春晚将赴海外拍摄 · “财神”敲开江城新年演出档 · 武汉中小学生总体学习压力减轻 9 文化 2016.12.22 星期四 文创论道激荡百年书院 首届荆楚文创节精彩连连 湖北日报讯 昨日，首届“荆楚文创节”的重要内容之一——荆楚文创思享会在武汉东湖经心书院举行。

来自北京、上海、广州等地著名文化创意产业创始人与天使投资人，与我省文化产业代表、经心书院群体代表等展开交流，不断碰撞出智慧的火花，现场掌声不断。著名主持人、找钢网高级副总裁兼首席战略官郎永淳通过视频发言，结合自身的跨界经历，对从事文化创新创业者提出了中肯的建议。中国传媒大学文化产业系主任林振宇分享了《文化旅游演艺项目的创意与管理》，华盖文化基金合伙人陈春柳分享了中国动漫IP变现及生态打造的经验，卓尔文旅集团总裁吴奇凌分析了文旅企业在旅游产业供给侧改革中的先锋作用，湖北九歌山水文化传媒有限公司董事长鄢侠文谈到文创项目运营管理中的得与失、启发与思考，友邻优课创始人夏鹏分享了《互联网时代下的价值理性》。

首届“荆楚文创节”是2016中国文化产业峰会的重要组成部分，由经心书院主办，省委宣传部、省工商联、省文化厅、省青联支持。“荆楚文创节”由荆楚文创企业展、荆楚非遗文化展和荆楚文创思享会等三大板块构成，峰会期间，通过静态展示、动态表演、头脑风暴等多种形式全景展现湖北丰富多样的文化产业内涵，旨在将“荆楚文创节”打造成湖北本土文化创意产业的名片。

来自全省最具代表性的26家文化企业（项目）、来自全国的9家文化企业参加了荆楚文创企业（项目）展。其中，经心书院以其深厚的历史文化底蕴在众多展位中别具一格，公益事业“经心希望书屋”也为展会增加了温暖。

荆楚非遗展则集合了刺绣染织、雕塑编织、古音民乐、髹漆雕饰、文房刻绘五大类，共计12项湖北特色非物质文化遗产项目，包括4项国家级非遗项目，6项省级非遗项目，市级和区级非遗项目各1项，展示了湖北传统文化的流变融合及民间工艺的精湛技艺。

经心书院于1869年由时任湖北学政的张之洞创建，成为清末湖北书院改制之代表，是我省重要历史文脉。2015年由一批有责任感和使命感的企业家众筹复建经心书院，古老的经心书院被赋予了“文化传承、智慧分享、孵化创新”的新使命。

据悉，经心书院明年或将继续举办第二届荆楚文创节，助力荆楚大地上的创意创新者圆梦。





