查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 洪湖水利项目采用“代建制” 湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员刘洋）记者20日从洪湖市水利局获知，当地隔堤北灌区续建配套与节水改造项目采取“代建制”，这在荆州是第一个实行这种新机制的水利建设项目。

据介绍，“代建制”是指政府投资项目经过规定程序委托有相应资质的工程管理公司，代理投资人或建设单位负责项目建设全过程的组织管理，达到政府投资工程“投资、建设、管理、使用”职能分离。

今年10月，洪湖市隔堤北灌区项目在省公共资源交易中心通过招投标方式选择工程代建单位，最终确定为湖北腾升工程管理有限责任公司。11月，项目法人洪湖市政府委托代建单位腾升公司在省公共资源交易中心组织项目建设的招标。代建单位的主要职能是组织施工、监理单位选择的招投标工作等，项目法人职能是筹集建设资金，负责项目外部协调等。

目前代建单位腾升公司已在建设现场成立了项目代建部，委派12名技术人员在工程现场进行专业管理。洪湖市隔堤北灌区项目投资1.48亿元，包括渠道清淤、修建涵闸泵站等，今年11月开工建设，明年3月完工。





