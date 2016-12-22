查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 宜城仙桃城镇化经验推向全国 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员夏律学、陈波）国家发改委近日印发《农业转移人口市民化案例》，面向全国推广我省宜城市、仙桃市的新型城镇化经验。

据悉，此次国家发改委共向全国推荐了15个市县的新型城镇化建设经验。其中，宜城市的主要做法包括：深化户籍制度改革，全面放开落户限制；充分尊重群众意愿“自主选择”；构建“零门槛全覆盖无差别”的城乡公共服务体系；增强农业转移人口市民化成本分担能力等。

仙桃市的主要做法包括：加快户籍改革，鼓励农民进城落户；加大公共服务供给，增强吸纳转移人口能力；围绕土地要素，加强农民权益保障，如开展增减挂钩、迁村腾地、社区建设等。

自2014年底成为全国新型城镇化试点以来，宜城市已新增城镇常住人口4.2万人，仙桃市已转移农业人口6.2万人，其中迁移登记人口2万，村改居人口4.2万。





