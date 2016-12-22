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·宜城仙桃城镇化经验推向全国
·洪湖水利项目采用“代建制”
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武汉80万吨乙烯获优质工程金奖
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武汉地铁11号线武昌段开工
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宜城仙桃城镇化经验推向全国
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洪湖水利项目采用“代建制”
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经济
2016.12.22 星期四
宜城仙桃城镇化经验推向全国
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员夏律学、陈波）国家发改委近日印发《农业转移人口市民化案例》，面向全国推广我省宜城市、仙桃市的新型城镇化经验。
据悉，此次国家发改委共向全国推荐了15个市县的新型城镇化建设经验。其中，宜城市的主要做法包括：深化户籍制度改革，全面放开落户限制；充分尊重群众意愿“自主选择”；构建“零门槛全覆盖无差别”的城乡公共服务体系；增强农业转移人口市民化成本分担能力等。
仙桃市的主要做法包括：加快户籍改革，鼓励农民进城落户；加大公共服务供给，增强吸纳转移人口能力；围绕土地要素，加强农民权益保障，如开展增减挂钩、迁村腾地、社区建设等。
自2014年底成为全国新型城镇化试点以来，宜城市已新增城镇常住人口4.2万人，仙桃市已转移农业人口6.2万人，其中迁移登记人口2万，村改居人口4.2万。