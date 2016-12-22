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洪湖水利项目采用“代建制”
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经济
2016.12.22 星期四
武汉地铁11号线武昌段开工
同时在建地铁达13条
湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员刘丹丹、袁永华）武汉地铁11号线东段二期工程，昨日上午在武昌珞喻路的体育学院站开工，计划2020年建成，与一期工程贯通运营。
武汉地铁11号线由左岭至中法生态城，全长60.45公里，分段建设。东段一期工程由左岭至光谷火车站，又称光谷段，长19.7公里，已于2014年开工，计划2018年底通车。此次开工的二期工程又称武昌段，起自光谷火车站，向西经雄楚大街、光谷步行街、珞喻路、伏虎山、珞桂路、瑞景路、北安街，止于武昌火车站东广场，长12.45公里，全为地下线，设站7座，除体育学院站外，其余均为换乘站。根据规划，11号线还将向西延伸，下穿长江直至蔡甸中法生态城。
武汉地铁集团介绍，11号线武昌段建成后，将加强武昌火车站、光谷火车站两大铁路枢纽，珞喻路、雄楚大街两大交通走廊之间的交通联系，有效缓解沿线交通拥堵，优化城市布局，提升城市功能，带动区域一体化发展。
目前，武汉同时在建地铁已达13条，除11号线武昌段、光谷段外，还包括6号线一期（东风公司至金银湖公园）、机场线（金银潭至天河机场）、7号线一期（园博园北至野芷湖）、8号线一期（三金潭至梨园）、2号线南延线（光谷广场至佛祖岭）、阳逻线（后湖至新洲金台）、纸坊线（野芷湖至江夏青龙山）、5号线（武汉火车站至黄家湖）、蔡甸线（黄金口至蔡甸柏林）、1号线径河延伸线（东吴大道至径河）、8号线二期（梨园至野芷湖）。其中，6号线一期和机场线即将开通。