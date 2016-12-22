查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 武汉地铁11号线武昌段开工 同时在建地铁达13条 湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员刘丹丹、袁永华）武汉地铁11号线东段二期工程，昨日上午在武昌珞喻路的体育学院站开工，计划2020年建成，与一期工程贯通运营。

武汉地铁11号线由左岭至中法生态城，全长60.45公里，分段建设。东段一期工程由左岭至光谷火车站，又称光谷段，长19.7公里，已于2014年开工，计划2018年底通车。此次开工的二期工程又称武昌段，起自光谷火车站，向西经雄楚大街、光谷步行街、珞喻路、伏虎山、珞桂路、瑞景路、北安街，止于武昌火车站东广场，长12.45公里，全为地下线，设站7座，除体育学院站外，其余均为换乘站。根据规划，11号线还将向西延伸，下穿长江直至蔡甸中法生态城。

武汉地铁集团介绍，11号线武昌段建成后，将加强武昌火车站、光谷火车站两大铁路枢纽，珞喻路、雄楚大街两大交通走廊之间的交通联系，有效缓解沿线交通拥堵，优化城市布局，提升城市功能，带动区域一体化发展。

目前，武汉同时在建地铁已达13条，除11号线武昌段、光谷段外，还包括6号线一期（东风公司至金银湖公园）、机场线（金银潭至天河机场）、7号线一期（园博园北至野芷湖）、8号线一期（三金潭至梨园）、2号线南延线（光谷广场至佛祖岭）、阳逻线（后湖至新洲金台）、纸坊线（野芷湖至江夏青龙山）、5号线（武汉火车站至黄家湖）、蔡甸线（黄金口至蔡甸柏林）、1号线径河延伸线（东吴大道至径河）、8号线二期（梨园至野芷湖）。其中，6号线一期和机场线即将开通。





