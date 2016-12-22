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汉口北打造国际采购中心
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武汉楼市限购再升级
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洪湖水利项目采用“代建制”
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经济
2016.12.22 星期四
武汉楼市限购再升级
新增江夏、东西湖、黄陂部分区域
湖北日报讯 （记者汪洋）昨晚，武汉市房管局发布扩大住房限购区域的通知，决定在原有10个城区基础上，新增东西湖区、江夏区、黄陂区部分区域。
通知明确划定新增限购范围的区域，具体为：东西湖区金银湖、金银潭、吴家山片（京珠高速以东、沪蓉高速以南、府河及宏图路以西）；江夏区纸坊、庙山、大桥、藏龙岛片（江夏107国道以东、沪蓉高速以北）；黄陂区盘龙城片（武汉外环绕城高速以东、后湖以南、岱黄高速以西、府河以北）。
新政自12月22日起执行。这意味着，在武汉，除新洲区、汉南区以外的大部分区域，本市户籍家庭禁止购买第三套住房，非本市户籍则需要连续在本市缴满2年社保或个人所得税证明才能购买首套住房。
从武汉9月份执行限贷政策以来，历经三次加码，限购区域楼市降温效果明显，但不在限购区域的新城区则量价齐涨。
中国指数院百城价格指数统计，2016年11月，武汉住房样本平均价格每平方米10976元，年度涨幅为近几年最大。
截至12月20日，武汉12月新建住房成交已达1.5万套、157万平方米，预计2016年新建住房成交将达29.4万套、3050万平方米，大大超过2015年22.49万套、2283万平方米的历史记录。