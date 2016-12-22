查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 武汉楼市限购再升级 新增江夏、东西湖、黄陂部分区域 湖北日报讯 （记者汪洋）昨晚，武汉市房管局发布扩大住房限购区域的通知，决定在原有10个城区基础上，新增东西湖区、江夏区、黄陂区部分区域。

通知明确划定新增限购范围的区域，具体为：东西湖区金银湖、金银潭、吴家山片（京珠高速以东、沪蓉高速以南、府河及宏图路以西）；江夏区纸坊、庙山、大桥、藏龙岛片（江夏107国道以东、沪蓉高速以北）；黄陂区盘龙城片（武汉外环绕城高速以东、后湖以南、岱黄高速以西、府河以北）。

新政自12月22日起执行。这意味着，在武汉，除新洲区、汉南区以外的大部分区域，本市户籍家庭禁止购买第三套住房，非本市户籍则需要连续在本市缴满2年社保或个人所得税证明才能购买首套住房。

从武汉9月份执行限贷政策以来，历经三次加码，限购区域楼市降温效果明显，但不在限购区域的新城区则量价齐涨。

中国指数院百城价格指数统计，2016年11月，武汉住房样本平均价格每平方米10976元，年度涨幅为近几年最大。

截至12月20日，武汉12月新建住房成交已达1.5万套、157万平方米，预计2016年新建住房成交将达29.4万套、3050万平方米，大大超过2015年22.49万套、2283万平方米的历史记录。





