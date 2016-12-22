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第7版 经济
·汉口北打造国际采购中心
·面对面，鲁鄂电商企业热议合作
·图文：马铃薯试管育苗
·武汉楼市限购再升级
·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖
·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强
·武汉地铁11号线武昌段开工
·宜城仙桃城镇化经验推向全国
·洪湖水利项目采用“代建制”
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汉口北打造国际采购中心
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面对面，鲁鄂电商企业热议合作
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图文：马铃薯试管育苗
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武汉楼市限购再升级
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武汉80万吨乙烯获优质工程金奖
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央企“蝶变” 4年从行业150
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武汉地铁11号线武昌段开工
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宜城仙桃城镇化经验推向全国
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洪湖水利项目采用“代建制”
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经济
2016.12.22 星期四
图文：马铃薯试管育苗
湖北日报讯 昨日，荆门百谷丰科技有限公司科研人员在观察马铃薯试管苗繁育。该公司是国家级高科技农业产业化企业，拥有试管马铃薯高效培育发明专利，填补了我国相关领域的空白，形成了马铃薯科研、生产、精加工产业链，年可生产试管薯2000万粒、马铃薯淀粉1.5万吨、马铃薯面条和薯泥等2万吨。 （记者 张鸿 视界网 梁刚 摄）