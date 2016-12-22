查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 湖北日报讯 记者 雷闯



20日，山东11家知名电商企业首次来汉进行交流考察，参观斗鱼、卷皮网、宁美国度、良品铺子、楼兰蜜语、卓尔集团等6家企业。

当天上午10时，在参观完斗鱼、卷皮网之后，山东客人在卷皮网的武汉奇米科技网络公司召开了座谈会。“韩国80%的紫薯都是山东企业贴牌生产，可否在卷皮网销售，做大本土品牌？”“我们秋猛集团是全国最大的男性秋裤生产商，希望能与卷皮网深度合作。”

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2个小时的交流，11家企业向卷皮网等湖北企业提出了100多个问题，将座谈会变成了产品对接会。

山东省电子商务促进会执行秘书长李韶华说，此次交流的6家鄂企都是全国知名电商企业，其中3家是“独角兽”。当前，山东迫切希望打造一批产业特色鲜明、成长性好的独角兽企业，提升山东电商品牌度和美誉度。

早从2012年起，山东140多个县（市、区）全部开始发展电商，如今已形成一批电商产业基地。

数据显示，今年1月至11月，山东电商交易额达2.38万亿元，省级及以上电商示范基地约80个，双双超过湖北1倍以上。

山东省电子商务促进会产业发展一中心负责人宋鹏飞表示，政府高度重视，充分发挥协会力量，是该省推动电商产业发展的主要法宝。从2014年起，山东省电子商务促进会便组织电商企业，在全球范围考察学习，除了国内的北京、深圳、杭州等城市外，还去了美国、德国、法国等10多个国家。每到一地，山东省商务厅都积极为企业牵线搭桥，包括与谷歌、微软等巨头深度对话。“对比先进，方知差距。”湖北省网商协会会长许强表示，当前，湖北电商正处于快速发展阶段，全省电商从业人员达到42万人，位居全国第十、中部第一。湖北电商产业要向全国第一军团迈进，必须加快“走出去”步伐，学习别人的长处，弥补自身的短板。





