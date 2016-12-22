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·面对面，鲁鄂电商企业热议合作
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汉口北打造国际采购中心
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宜城仙桃城镇化经验推向全国
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洪湖水利项目采用“代建制”
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经济
2016.12.22 星期四
面对面，鲁鄂电商企业热议合作
湖北日报讯 记者 雷闯
20日，山东11家知名电商企业首次来汉进行交流考察，参观斗鱼、卷皮网、宁美国度、良品铺子、楼兰蜜语、卓尔集团等6家企业。
当天上午10时，在参观完斗鱼、卷皮网之后，山东客人在卷皮网的武汉奇米科技网络公司召开了座谈会。“韩国80%的紫薯都是山东企业贴牌生产，可否在卷皮网销售，做大本土品牌？”“我们秋猛集团是全国最大的男性秋裤生产商，希望能与卷皮网深度合作。”
……
2个小时的交流，11家企业向卷皮网等湖北企业提出了100多个问题，将座谈会变成了产品对接会。
山东省电子商务促进会执行秘书长李韶华说，此次交流的6家鄂企都是全国知名电商企业，其中3家是“独角兽”。当前，山东迫切希望打造一批产业特色鲜明、成长性好的独角兽企业，提升山东电商品牌度和美誉度。
早从2012年起，山东140多个县（市、区）全部开始发展电商，如今已形成一批电商产业基地。
数据显示，今年1月至11月，山东电商交易额达2.38万亿元，省级及以上电商示范基地约80个，双双超过湖北1倍以上。
山东省电子商务促进会产业发展一中心负责人宋鹏飞表示，政府高度重视，充分发挥协会力量，是该省推动电商产业发展的主要法宝。从2014年起，山东省电子商务促进会便组织电商企业，在全球范围考察学习，除了国内的北京、深圳、杭州等城市外，还去了美国、德国、法国等10多个国家。每到一地，山东省商务厅都积极为企业牵线搭桥，包括与谷歌、微软等巨头深度对话。“对比先进，方知差距。”湖北省网商协会会长许强表示，当前，湖北电商正处于快速发展阶段，全省电商从业人员达到42万人，位居全国第十、中部第一。湖北电商产业要向全国第一军团迈进，必须加快“走出去”步伐，学习别人的长处，弥补自身的短板。