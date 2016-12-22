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【编者按】 武汉一批电商企业崛起，电商大省山东组团前来交流考察，寻求合作。被列入采购贸易试点后，汉口北市场聚才引智，学习义乌经验，探讨如何拓展市场，趟出一条特色发展道路。

谦逊的态度，务实的作风，开放的胸怀，积极的作为。随着“一带一路”、长江经济带发展等国家战略的实施和推进，湖北企业正迎着风口，抢抓机遇，为打造中部发展高地培育新动力、孕育新气场。



汉口北市场采购贸易试点怎么试，义乌有哪些经验值得学习？18日，在由中国市场学会、卓尔集团举办的汉口北“一带一路”外贸发展论坛上，来自全国5个采购贸易试点市场的代表和50多个国家的采购商聚集武汉，共同探讨如何抢抓试点机遇，培育中国外贸增长新优势。



降成本，保质量

义乌透露“三法宝”



市场采购贸易试点，是指在指定的市场内采购、单票报关商品货值15万美元（含）以下、并在采购地办理出口商品通关手续的贸易方式，可享受免增值税、跨境人民币结算等政策扶持。2013年，义乌小商品市场在全国率先试点。“义乌经验有三点，流通快、管得住、可溯源。”义乌中国小商品城集团副总经理胡衍虎表示，采购试点的目的是实现贸易便利化，货物快速流通是关键，做到这一点，需要充分了解外国客户的需求，提供快速物流通道，便捷的通关服务，以及配套金融扶持等。

管得住，则是政府和市场经营主体能够对市场有序监管，防止出现欺诈和假冒伪劣商品；可溯源，是指充分利用互联网技术，商品质量能够进行源头追溯。

数据显示，2015年义乌小商品城市场采购贸易出口额283.9亿美元，同比增长59.7%。“我们最关心的是采购成本，越便利成本越低。”来自巴基斯坦的采购商穆沙拉夫长期在义乌采购，经验丰富。他举例，如果在汉口北一次性采购1亿元商品，通关快一点、运输快一点，能够比其他市场提前10天运达巴基斯坦，这将为采购商节省数十万元财务成本，也大大增加汉口北市场的国际吸引力。



走出去，引进来

“一带一路”觅商机



“采购贸易试点市场，应该抢抓‘一带一路’机遇，推动我国外贸转型升级。”国家统计局贸易外经司原巡视员王克臣表示，“一带一路”沿线有5000多家市场，年交易达到10万亿元，规模巨大。

过去两年，义乌市场通过举办大量“走出去、引进来”活动，每年吸引数百万外国客商来采购。王克臣建议，汉口北市场也可以在“一带一路”沿线举行各种活动，在充分沟通中寻找商机。

对此，汉口北进出口服务有限公司总经理徐建峰深有感触。他坦言，通过前期走访、沟通，12月初，公司与哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚三国客商举行了一场交流会，拿下3.5亿美元订单。

“市场需求是巨大的，但信息却不对称。”来自哈萨克斯坦的一位采购商举例，该国一家大型商业公司在本土拥有70多家大型连锁超市门店，每年需从国外采购价值数十亿元人民币的商品，公司迫切希望能在中国采购更多质量更好、综合成本更低的商品。



畅物流，聚产业

学会“两条腿”走路



“义乌小商品市场的经验值得学习借鉴，但不能全盘照搬。”中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示，汉口北市场要充分利用好自身优势，走一条与义乌小商品市场不同的道路，形成特色定位。

一位不愿透露姓名的业内人士举例，汉口北市场不少商品从义乌采购，出口到国外，其成本比义乌高，竞争上处于劣势。

如何扬长避短？徐建峰表示，汉口北市场计划“两条腿”走路，一方面充分发挥武汉的地理优势，在运输上降低成本。汉口北市场毗邻滠口货运站，无需中转便能通过中欧（武汉）班列将货物运到欧洲等地。市场距阳逻港仅20多公里，可直达上海运往东南亚各国，其物流成本比中欧（义乌）班列等便宜不少。

其次，汉口北市场会根据订单情况，不断引入商品生产企业，形成产业聚集，逐步实现家门口采购，降低采购成本。今年，汉口北市场出口额将达到15亿美元，产品涉及服装、皮具等。经洽谈，全国30多家企业有意入驻，在汉口北开设加工厂。





