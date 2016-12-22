查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 电建地产武汉品鉴会震撼启幕 湖北日报讯 2016年12月18日，电建地产武汉品鉴会在武汉会议中心启幕。本次品鉴会隆重推出融入了科技、精装元素的“泛悦系”“洺悦系”“泷悦系”等三大产品系，震撼业界。

经过十年高速发展，房地产正从卖方市场转向买方市场，很多大型房企深刻认识到回归产品和服务，提升行业排名成为增强综合竞争力的不二法门，均在“规模战略”上频频出招。在此时代背景下，被誉为业界“黑马”的电建地产实施的“规模战略”则尤为抢眼，无论在土地市场、资本市场还是扩张速度上均异常活跃。从2011年起，仅用4年时间就实现了从“行业一百五十强”到“行业五十强”的巨大跨越，其连续四年的复合增长率高达43%，排名居于中国大型房企前列。

此次电建地产发布的产品，是其全国战略布局的一部分。早在十一年前，电建地产即开始沿长江布局，从上海、南京到武汉、长沙，再到成都，在完成长江经济带的核心战略后进而迈向“4+4+N”全国战略布局：4个一线城市（北京、上海、广州、深圳）+4个核心二线城市（武汉、南京、成都、长沙）+机会型城市，目前电建地产已在全国20个城市拥有70余个房地产开发项目。像武汉这样高校密集、城市发展速度快、坐拥人才资源的城市，将成为电建地产全国战略布局中率先实现四大产品系全面落地的城市。

作为一家央企，电建地产不仅建设城市，更立足于服务城市、提升城市的产业品质与格局。电建地产从2014年通过控股南国置业再到2016年通过南国置业入股中印文化，逐渐将自身的核心竞争力从住宅开发延伸到商业地产开发、文化产业运营等领域，形成了多元的内生质量型增长。同时电建地产还与巴马丹拿、奥雅设计、戴德梁行、易居中国、中建三局、中信院、中冶南方等国际一流团队形成了战略合作格局，构筑了强大的地产“朋友圈”。

在新一轮的市场洗牌中，很多找准了战略方向的企业仍然难逃淘汰命运，究其原因，战略执行力是影响企业发展的重要一环。2016年5月，顺应市场客户消费升级的需求，在十余年成功项目经验的基础上，电建地产在中国第一高楼——上海中心举办了四大产品系发布会，高调推出了民生康居的“澋悦系”、良品宜居的“洺悦系”、良品尊享的“泷悦系”以及城市综合体“泛悦系”等四大产品系。仅仅七个月之后，其中较为高端的“泛悦系”“洺悦系”“泷悦系”便同步在武汉、北京、南京、成都等城市相继落地，其惊人的战略执行力震撼了中国房地产业界。





