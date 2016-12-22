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第7版 经济
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·面对面，鲁鄂电商企业热议合作
·图文：马铃薯试管育苗
·武汉楼市限购再升级
·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖
·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强
·武汉地铁11号线武昌段开工
·宜城仙桃城镇化经验推向全国
·洪湖水利项目采用“代建制”
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汉口北打造国际采购中心
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武汉80万吨乙烯获优质工程金奖
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央企“蝶变” 4年从行业150
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武汉地铁11号线武昌段开工
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宜城仙桃城镇化经验推向全国
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洪湖水利项目采用“代建制”
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经济
2016.12.22 星期四
武汉80万吨乙烯获优质工程金奖
湖北工建等11家企业也金榜题名
湖北日报讯 （记者李先宏、彭一苇、通讯员殷鹤）近日，中国施工企业管理协会公布了2016-2017年度首批国家优质工程奖名单，包括中石化武汉80万吨/年乙烯及配套工程在内，共有11个项目获得金质奖，涉及11家湖北企业。
国家优质工程奖是工程建设行业设立最早、规格要求最高、工程建设质量方面的最高荣誉之一。评选范围涵盖建筑、铁路、公路、化工、冶金、电力等工程建设领域的各个行业，评定的内容从工程立项到竣工验收形成工程质量的各个程序和环节。此次共有265项工程（包括15项境外工程）入选，其中金质奖11项，国家优质工程奖254项。在金质奖中，武汉80万吨乙烯工程排名第二，是湖北唯一获金奖的工程。
获奖的11家鄂企包括湖北省工业建筑集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、湖北省电力建设第一工程公司等，他们参与的项目均为电力、石化等大型项目。
如湖北工建集团参建的土耳其阿特拉斯2×600兆瓦伊斯肯德伦火电厂，是获金奖的两个海外工程之一，也是土耳其在建装机容量最大的火电项目之一。通过建设者的努力，电厂两台机组均提前并网发电。优质工程赢得良好口碑，湖北工建集团继该项目后，又承建了土耳其卡赞400兆瓦联合循环热电项目建筑工程，新项目于今年3月1日开工建设，目前工程正在施工中。