查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·汉口北打造国际采购中心 ·面对面，鲁鄂电商企业热议合作 ·图文：马铃薯试管育苗 ·武汉楼市限购再升级 ·武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 ·央企“蝶变” 4年从行业150强到50强 ·武汉地铁11号线武昌段开工 ·宜城仙桃城镇化经验推向全国 ·洪湖水利项目采用“代建制” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 汉口北打造国际采购中心 · 面对面，鲁鄂电商企业热议合作 · 图文：马铃薯试管育苗 · 武汉楼市限购再升级 · 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 · 央企“蝶变” 4年从行业150 · 武汉地铁11号线武昌段开工 · 宜城仙桃城镇化经验推向全国 · 洪湖水利项目采用“代建制” 7 经济 2016.12.22 星期四 武汉80万吨乙烯获优质工程金奖 湖北工建等11家企业也金榜题名 湖北日报讯 （记者李先宏、彭一苇、通讯员殷鹤）近日，中国施工企业管理协会公布了2016-2017年度首批国家优质工程奖名单，包括中石化武汉80万吨/年乙烯及配套工程在内，共有11个项目获得金质奖，涉及11家湖北企业。

国家优质工程奖是工程建设行业设立最早、规格要求最高、工程建设质量方面的最高荣誉之一。评选范围涵盖建筑、铁路、公路、化工、冶金、电力等工程建设领域的各个行业，评定的内容从工程立项到竣工验收形成工程质量的各个程序和环节。此次共有265项工程（包括15项境外工程）入选，其中金质奖11项，国家优质工程奖254项。在金质奖中，武汉80万吨乙烯工程排名第二，是湖北唯一获金奖的工程。

获奖的11家鄂企包括湖北省工业建筑集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、湖北省电力建设第一工程公司等，他们参与的项目均为电力、石化等大型项目。

如湖北工建集团参建的土耳其阿特拉斯2×600兆瓦伊斯肯德伦火电厂，是获金奖的两个海外工程之一，也是土耳其在建装机容量最大的火电项目之一。通过建设者的努力，电厂两台机组均提前并网发电。优质工程赢得良好口碑，湖北工建集团继该项目后，又承建了土耳其卡赞400兆瓦联合循环热电项目建筑工程，新项目于今年3月1日开工建设，目前工程正在施工中。





