查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·打击电信诈骗越具体就越有力 ·以“均等化”补齐公共文化短板 ·广告 ·图文：雾霾天里露天考 ·治霾需要每个人的共同努力 ·景区免费值得点赞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 打击电信诈骗越具体就越有力 · 以“均等化”补齐公共文化短板 · 广告 · 图文：雾霾天里露天考 · 治霾需要每个人的共同努力 · 景区免费值得点赞 6 评论 2016.12.22 星期四 景区免费值得点赞 湖北日报讯 日前，国家5A级景区济南大明湖宣布将从2017年起全面免费开放，此前已有杭州西湖、北京奥林匹克国家森林公园等10多家5A景区免费开放。（12月21日新华网）

@武汉读者敖嘉悦：大明湖等景区本质上属于公共资源，主动免费开放是一种公共资源公益性的回归，值得点赞。从旅游业发展的大趋势看，景区就应该打破传统的“门票经济”营收模式，不算门票收入的“小账”，着眼于旅游带动经济发展的“大账”。如杭州西湖那样，既让民众共享良辰美景，又实现旅游综合收入的增长，提升城市美誉度，是有条件的景区应该努力的方向。

有的景区因管理成本、秩序考虑等，无法实现免费开放，也不妨从发行廉价旅游年卡等方面着手，实质上降低门票价格。让利于民，看起来是一种舍，实际上是一种得，它带动的可能是全产业、强动力、可持续的发展。





