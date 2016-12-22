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·以“均等化”补齐公共文化短板
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·图文：雾霾天里露天考
·治霾需要每个人的共同努力
·景区免费值得点赞
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图文：雾霾天里露天考
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治霾需要每个人的共同努力
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景区免费值得点赞
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评论
2016.12.22 星期四
景区免费值得点赞
湖北日报讯 日前，国家5A级景区济南大明湖宣布将从2017年起全面免费开放，此前已有杭州西湖、北京奥林匹克国家森林公园等10多家5A景区免费开放。（12月21日新华网）
@武汉读者敖嘉悦：大明湖等景区本质上属于公共资源，主动免费开放是一种公共资源公益性的回归，值得点赞。从旅游业发展的大趋势看，景区就应该打破传统的“门票经济”营收模式，不算门票收入的“小账”，着眼于旅游带动经济发展的“大账”。如杭州西湖那样，既让民众共享良辰美景，又实现旅游综合收入的增长，提升城市美誉度，是有条件的景区应该努力的方向。
有的景区因管理成本、秩序考虑等，无法实现免费开放，也不妨从发行廉价旅游年卡等方面着手，实质上降低门票价格。让利于民，看起来是一种舍，实际上是一种得，它带动的可能是全产业、强动力、可持续的发展。