查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·打击电信诈骗越具体就越有力 ·以“均等化”补齐公共文化短板 ·广告 ·图文：雾霾天里露天考 ·治霾需要每个人的共同努力 ·景区免费值得点赞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 打击电信诈骗越具体就越有力 · 以“均等化”补齐公共文化短板 · 广告 · 图文：雾霾天里露天考 · 治霾需要每个人的共同努力 · 景区免费值得点赞 6 评论 2016.12.22 星期四 治霾需要每个人的共同努力 湖北日报讯 唐伟



因为严重雾霾，本周全国多个城市中小学停课，西安有不少幼儿园和小学布置了雾霾主题的作业，有画画、有做思维导图的，还有日记。在媒体收集的20份作业中，孩子们也提出了不少对雾霾的思考观察和解决办法，有提出用风吹的，有提出用人工降雨的。（12月21日《华商报》）

孩子童真的眼睛里，充满着太多的疑惑。他们幼小的心灵还无法对雾霾形成系统性的见解，只能从最表象化、直观化和粗浅化的层次，去提出解决问题的思路。如何不让孩子的世界总是灰灰的雾霾，是我们肩负的历史使命。

消除雾霾不能靠风，也无法靠雨，而需要靠系统化的治理，需要每个人的共同努力。从政府责任来说，包括最严的环保政策的执行，以及区域协同和一体化的真正落实，同时以断腕的决心，去推动和实施转型，去高耗能、高污染、高排放的产能，转型于低碳环保的产业。从社会责任来看，就需要每个参与者都要具有环保的意识，消除公地悲剧的责任缺失，多一些公共利益而少一点利己意识。对于个人来说，则需要更多的公共担当与公共情怀，并充分发挥其主体意识。

教育孩子当然重要，毕竟“从娃娃抓起”是一个永恒的教育命题。问题在于，雾霾形成的责任不在孩子，消除的义务也不能交给孩子，他们不应成为雾霾的受害者，也不是解决问题的主体者。这是一场全民都必须面临的重大使命，在雾霾来袭之下，谁也成不了局外人。消除认识上的误区，才是治理雾霾的当务之急。“雾都”伦敦也曾深受雾霾之扰，狄更斯的小说中有过细致描述：“那是一种沁入人心深处的黑暗，是一种铺天盖地的氛围。”经过半个多世纪的治理，伦敦终于重现了蓝天白云，当国内越来越多的地方已具有“雾都”之实，治理的决心就应当再坚决一点，手段也应再狠一点。

从浩荡的车流，到高耸的烟囱，再到飞扬的烟尘，每一个人都成为了大气污染的参与者。雾霾挥之不去，人的心情也好不起来。蓝天白云很诗意，可治理雾霾却一点也不浪漫。现实是残酷的，治理是艰巨的。孩子们还看不透雾霾，但要教会他们看懂世界。本着为孩子负责的态度去作去示范，付诸行动，应为当代人应有的公共担当。





