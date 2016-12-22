查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·打击电信诈骗越具体就越有力 ·以“均等化”补齐公共文化短板 ·广告 ·图文：雾霾天里露天考 ·治霾需要每个人的共同努力 ·景区免费值得点赞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 打击电信诈骗越具体就越有力 · 以“均等化”补齐公共文化短板 · 广告 · 图文：雾霾天里露天考 · 治霾需要每个人的共同努力 · 景区免费值得点赞 6 评论 2016.12.22 星期四 图文：雾霾天里露天考 湖北日报讯 近日，河南林州市空气污染指数爆表，教育主管部门要求全市各中小学、幼儿园停课。此间，记者接到林州市某中学学生家长投诉，调查发现，涉事学校不仅没给孩子放假，还组织几百名学生在操场露天考试。（12月21日新华网）

严重雾霾天危害身体健康，应尽量减少室外活动。个别学校反其道而行之，把学生拉到操场上考试，不仅是对教育主管部门停课通知的违背，更是对学生健康的不负责任。教育的本质是爱，确保学生健康重要，还是抢着考试重要，不应该是一个被本末倒置的问题。

（文/李思辉）□ 时事绘 漫画/王铎





