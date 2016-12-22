打击电信诈骗越具体就越有力以“均等化”补齐公共文化短板广告图文：雾霾天里露天考治霾需要每个人的共同努力景区免费值得点赞
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·打击电信诈骗越具体就越有力
·以“均等化”补齐公共文化短板
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·图文：雾霾天里露天考
·治霾需要每个人的共同努力
·景区免费值得点赞
湖北日报电子版
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6 评论 2016.12.22 星期四
图文：雾霾天里露天考
    湖北日报讯 近日，河南林州市空气污染指数爆表，教育主管部门要求全市各中小学、幼儿园停课。此间，记者接到林州市某中学学生家长投诉，调查发现，涉事学校不仅没给孩子放假，还组织几百名学生在操场露天考试。（12月21日新华网）
    严重雾霾天危害身体健康，应尽量减少室外活动。个别学校反其道而行之，把学生拉到操场上考试，不仅是对教育主管部门停课通知的违背，更是对学生健康的不负责任。教育的本质是爱，确保学生健康重要，还是抢着考试重要，不应该是一个被本末倒置的问题。
（文/李思辉）□ 时事绘　漫画/王铎


   
　