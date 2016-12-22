查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·打击电信诈骗越具体就越有力 ·以“均等化”补齐公共文化短板 ·广告 ·图文：雾霾天里露天考 ·治霾需要每个人的共同努力 ·景区免费值得点赞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 打击电信诈骗越具体就越有力 · 以“均等化”补齐公共文化短板 · 广告 · 图文：雾霾天里露天考 · 治霾需要每个人的共同努力 · 景区免费值得点赞 6 评论 2016.12.22 星期四 以“均等化”补齐公共文化短板 湖北日报讯 徐友才



12月19日，十二届全国人大常委会第二十五次会议分组审议了公共文化服务保障法三审草案。草案回应社会关切，较好地吸收了各方面的意见和建议，具有较强的针对性和可行性。（12月20日新华社）

公共文化服务，就是面向社会大众的群众性文化服务。受地域差异、经济社会发展等多方面的因素影响，我国公共文化服务事业发展很不均衡。针对这一情况，近年来中央及各地方高度重视，先后出台了一系列推动公共文化服务“均等化”的措施，也逐渐建立健全了公共文化服务体系。然而，仅凭出台一些政策措施和指导意见很难达到预期效果。因此，补齐农村公共文化服务短板，需要制定出台相关法律来保障各项措施的落实。

目前，公共文化服务发展缓慢和欠账最多的还是农村。城乡之间人均文化事业费、人均阅读资源、人均演出资源、人均博物馆资源等诸多方面都存在较大差距，急需法律护航来推动公共文化服务“均等化”。

让人人享有平等的公共文化服务，既是我们党执政为民的根本宗旨，也是人民群众的期盼，更是每一位公民的基本权益。通过相关的保障法，充分发挥政府的主导职能，加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系，满足人民群众不断增长的精神文化需求，通过定标准、补短板、建制度，让文化资源更多地向基层倾斜、向农村倾斜、向普通百姓倾斜。农村扶贫，既要经济扶贫，也要文化扶贫。通过法律护航，才能让困难群众尽快享受到社会平均水平的基本公共文化服务，助力农村早日向文化小康迈进，让公共文化服务从可多可少、可急可缓的随机状态，实现向标准化、均等化、专业化发展的跨越。





