查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·打击电信诈骗越具体就越有力 ·以“均等化”补齐公共文化短板 ·广告 ·图文：雾霾天里露天考 ·治霾需要每个人的共同努力 ·景区免费值得点赞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 打击电信诈骗越具体就越有力 · 以“均等化”补齐公共文化短板 · 广告 · 图文：雾霾天里露天考 · 治霾需要每个人的共同努力 · 景区免费值得点赞 6 评论 2016.12.22 星期四 打击电信诈骗越具体就越有力 湖北日报讯 本报评论员 李思辉



12月20日，最高法、最高检和公安部联合下发《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（下文简称《意见》），细化了电信诈骗的认定、量刑以及从重处罚的情形，备受关注。

电信诈骗花样频出、无孔不入，令人不堪其扰。今年以来，准大学生徐玉玉被骗学费后怆然离世的不幸遭遇，更是把这个问题的严重性展示出来——它不仅仅是一个信息骚扰的问题，而是事关公民隐私乃至生命财产安全的重大社会关切。

从网络和手机用户的“实名制”，到泄露个人信息行为已入刑，针对电信诈骗问题，有关部门相继出台了一系列政策和法规，思想上不能说不重视，力度上不可谓不大。但是，高度重视和坚决打击之下，电信诈骗案还是层出不穷，数据显示，仅2016年上半年，电信诈骗发案就达28.7万起，造成损失80余亿元。冰冷的数据、残酷的现实摆在眼前，令人着急。

过去很长一段时间，在打击电信诈骗这个问题上，人们有种无力感，治理成效与公众期待有很大距离。电信诈骗就像狡猾的地鼠，你敲打这头它从那头冒出来。出现这种无力感有多方面的原因，治理措施跟不上电信诈骗手段的变化是比较突出的一个。电信诈骗手段往往与新技术发展同步，你还在盯着手机短信骗局，它已经披上了互联网的外衣；你启动网上打击，它又出现在了移动终端上，不断变化着形态，不断提升着防范和打击的难度。

遏制电信诈骗必须认清它的这种复杂性，法律法规、制度手段都应根据一个时期的新变化、新情况做出及时调整。此次最高法、最高检和公安部出台的《意见》，一个最大特点就是根据最新情况有的放矢，把法律实施细化，让它更具针对性。《意见》明确提出，诈骗3000元以上可判刑，超50万最高可判无期；诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，酌情从重处罚；诈骗信息网页浏览量超5000次，可判3到10年……打击电信诈骗，法律和制度越微观、越具体、越细致，就越有操作性、越有力量。精准发力避免高射炮打蚊子，对于消弭人们的治理无力感效果可期。

维护个人信息安全是场持久战，电信诈骗犯罪的进化程度，有时会超过法律法规的反应速度。呼吁法律法规及时跟进、精准打击不法的同时，也要从技术上寻求防护对策，在理念上提高公众安全意识。事前的个人信息保护更加周密可靠，事后的司法救济更加精确有力，我们方能织牢个人信息保护之网，堵住电信诈骗抬头的机会，让徐玉玉的悲剧不再重演。“给时间一点时间,一切都会过去。”当电信诈骗的无孔不入成为往事，当安全和便捷成为电信和网络领域的常态，人们不用再这般高度紧张、处处设防，才是我们要抵达的治理目标。





