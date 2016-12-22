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第5版 时事
·习近平签署命令发布新《军队审计条例》
·发出参选韩总统“最强信号”
·二三线城市频现“老赖楼盘”
·明年85%以上地市试点分级诊疗
·圣多美和普林西比与台湾“断交”
·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
·俄土伊达成解决叙危机共识
·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
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习近平签署命令发布新《军队审计
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发出参选韩总统“最强信号”
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二三线城市频现“老赖楼盘”
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明年85%以上地市试点分级诊疗
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圣多美和普林西比与台湾“断交”
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人民币合格境外机构投资者试点扩
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俄土伊达成解决叙危机共识
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图文：墨西哥烟花市场爆炸29人
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时事
2016.12.22 星期四
图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
湖北日报讯 墨西哥中部20日发生烟花市场爆炸事故，目前遇难人数已上升至29人。爆炸发生后该市场几乎成为一片废墟。图为在墨西哥首都墨西哥城以北的图尔特佩克市，士兵查看爆炸现场。
（新华社发）