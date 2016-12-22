查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平签署命令发布新《军队审计条例》 ·发出参选韩总统“最强信号” ·二三线城市频现“老赖楼盘” ·明年85%以上地市试点分级诊疗 ·圣多美和普林西比与台湾“断交” ·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰 ·俄土伊达成解决叙危机共识 ·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 习近平签署命令发布新《军队审计 · 发出参选韩总统“最强信号” · 二三线城市频现“老赖楼盘” · 明年85%以上地市试点分级诊疗 · 圣多美和普林西比与台湾“断交” · 人民币合格境外机构投资者试点扩 · 俄土伊达成解决叙危机共识 · 图文：墨西哥烟花市场爆炸29人 5 时事 2016.12.22 星期四 图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难 湖北日报讯 墨西哥中部20日发生烟花市场爆炸事故，目前遇难人数已上升至29人。爆炸发生后该市场几乎成为一片废墟。图为在墨西哥首都墨西哥城以北的图尔特佩克市，士兵查看爆炸现场。

（新华社发）





