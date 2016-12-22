习近平签署命令发布新《军队审计条例》发出参选韩总统“最强信号”二三线城市频现“老赖楼盘”明年85%以上地市试点分级诊疗圣多美和普林西比与台湾“断交”人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰俄土伊达成解决叙危机共识图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
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 第5版 时事
·习近平签署命令发布新《军队审计条例》
·发出参选韩总统“最强信号”
·二三线城市频现“老赖楼盘”
·明年85%以上地市试点分级诊疗
·圣多美和普林西比与台湾“断交”
·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
·俄土伊达成解决叙危机共识
·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
湖北日报电子版
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5 时事 2016.12.22 星期四
图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
    湖北日报讯 墨西哥中部20日发生烟花市场爆炸事故，目前遇难人数已上升至29人。爆炸发生后该市场几乎成为一片废墟。图为在墨西哥首都墨西哥城以北的图尔特佩克市，士兵查看爆炸现场。
（新华社发）


   
　