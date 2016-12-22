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·发出参选韩总统“最强信号”
·二三线城市频现“老赖楼盘”
·明年85%以上地市试点分级诊疗
·圣多美和普林西比与台湾“断交”
·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
·俄土伊达成解决叙危机共识
·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
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习近平签署命令发布新《军队审计
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发出参选韩总统“最强信号”
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二三线城市频现“老赖楼盘”
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圣多美和普林西比与台湾“断交”
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人民币合格境外机构投资者试点扩
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俄土伊达成解决叙危机共识
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图文：墨西哥烟花市场爆炸29人
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时事
2016.12.22 星期四
俄土伊达成解决叙危机共识
湖北日报讯 据新华社电 俄罗斯、土耳其和伊朗三国外交部长20日在莫斯科举行会谈，三国国防部长同日也在莫斯科举行会谈。三方就协力解决叙利亚危机的努力方向达成广泛共识。
俄罗斯外长拉夫罗夫在会谈结束后举行的新闻发布会上说，三国外长一致同意根据联合国安理会决议，继续打击叙境内恐怖组织，开展人道主义救援，力促叙政府与反对派停火并最终通过谈判解决危机。
土耳其外长恰武什奥卢说，三方为解决阿勒颇战事开展的合作取得了成果，三方希望将这一进展推广到其他地区，促使各派在叙全境停火，但是“伊斯兰国”和“征服阵线”等恐怖组织不属于停火对象。
伊朗外长扎里夫说，三国外长一致认为，对于叙利亚国内冲突而言，除了政治解决途径以外没有其他选择，三国外交部门已就停火促谈问题展开合作。此外，三方还决心共同打击叙利亚境内的恐怖组织。
俄罗斯国防部长绍伊古会谈结束后表示，三国军方正在制定“快速行动计划”，该计划将为解决叙问题提供“必不可少的扎实”行动方案。三国国防部门将确保落实这些方案，协调解决叙境内的紧迫问题。