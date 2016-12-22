习近平签署命令发布新《军队审计条例》发出参选韩总统“最强信号”二三线城市频现“老赖楼盘”明年85%以上地市试点分级诊疗圣多美和普林西比与台湾“断交”人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰俄土伊达成解决叙危机共识图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
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 第5版 时事
·习近平签署命令发布新《军队审计条例》
·发出参选韩总统“最强信号”
·二三线城市频现“老赖楼盘”
·明年85%以上地市试点分级诊疗
·圣多美和普林西比与台湾“断交”
·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
·俄土伊达成解决叙危机共识
·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
湖北日报电子版
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5 时事 2016.12.22 星期四
俄土伊达成解决叙危机共识
    湖北日报讯 据新华社电 俄罗斯、土耳其和伊朗三国外交部长20日在莫斯科举行会谈，三国国防部长同日也在莫斯科举行会谈。三方就协力解决叙利亚危机的努力方向达成广泛共识。
    俄罗斯外长拉夫罗夫在会谈结束后举行的新闻发布会上说，三国外长一致同意根据联合国安理会决议，继续打击叙境内恐怖组织，开展人道主义救援，力促叙政府与反对派停火并最终通过谈判解决危机。
    土耳其外长恰武什奥卢说，三方为解决阿勒颇战事开展的合作取得了成果，三方希望将这一进展推广到其他地区，促使各派在叙全境停火，但是“伊斯兰国”和“征服阵线”等恐怖组织不属于停火对象。
    伊朗外长扎里夫说，三国外长一致认为，对于叙利亚国内冲突而言，除了政治解决途径以外没有其他选择，三国外交部门已就停火促谈问题展开合作。此外，三方还决心共同打击叙利亚境内的恐怖组织。
    俄罗斯国防部长绍伊古会谈结束后表示，三国军方正在制定“快速行动计划”，该计划将为解决叙问题提供“必不可少的扎实”行动方案。三国国防部门将确保落实这些方案，协调解决叙境内的紧迫问题。


   
　