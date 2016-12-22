习近平签署命令发布新《军队审计条例》发出参选韩总统“最强信号”二三线城市频现“老赖楼盘”明年85%以上地市试点分级诊疗圣多美和普林西比与台湾“断交”人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰俄土伊达成解决叙危机共识图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第5版 时事
·习近平签署命令发布新《军队审计条例》
·发出参选韩总统“最强信号”
·二三线城市频现“老赖楼盘”
·明年85%以上地市试点分级诊疗
·圣多美和普林西比与台湾“断交”
·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
·俄土伊达成解决叙危机共识
·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
湖北日报电子版
----  
 
5 时事 2016.12.22 星期四
人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
    湖北日报讯 据新华社电 中国人民银行21日宣布，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到爱尔兰，投资额度为500亿元人民币。
    央行有关负责人表示，RQFII试点地区扩大到爱尔兰，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。
    央行同日还发布消息，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。互换规模保持35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。


   
　