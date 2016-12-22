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第5版 时事
·习近平签署命令发布新《军队审计条例》
·发出参选韩总统“最强信号”
·二三线城市频现“老赖楼盘”
·明年85%以上地市试点分级诊疗
·圣多美和普林西比与台湾“断交”
·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
·俄土伊达成解决叙危机共识
·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难
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习近平签署命令发布新《军队审计
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发出参选韩总统“最强信号”
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二三线城市频现“老赖楼盘”
·
明年85%以上地市试点分级诊疗
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圣多美和普林西比与台湾“断交”
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人民币合格境外机构投资者试点扩
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俄土伊达成解决叙危机共识
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图文：墨西哥烟花市场爆炸29人
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时事
2016.12.22 星期四
人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰
湖北日报讯 据新华社电 中国人民银行21日宣布，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到爱尔兰，投资额度为500亿元人民币。
央行有关负责人表示，RQFII试点地区扩大到爱尔兰，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。
央行同日还发布消息，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。互换规模保持35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。