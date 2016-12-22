查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平签署命令发布新《军队审计条例》 ·发出参选韩总统“最强信号” ·二三线城市频现“老赖楼盘” ·明年85%以上地市试点分级诊疗 ·圣多美和普林西比与台湾“断交” ·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰 ·俄土伊达成解决叙危机共识 ·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 习近平签署命令发布新《军队审计 · 发出参选韩总统“最强信号” · 二三线城市频现“老赖楼盘” · 明年85%以上地市试点分级诊疗 · 圣多美和普林西比与台湾“断交” · 人民币合格境外机构投资者试点扩 · 俄土伊达成解决叙危机共识 · 图文：墨西哥烟花市场爆炸29人 5 时事 2016.12.22 星期四 人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰 湖北日报讯 据新华社电 中国人民银行21日宣布，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到爱尔兰，投资额度为500亿元人民币。

央行有关负责人表示，RQFII试点地区扩大到爱尔兰，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。

央行同日还发布消息，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。互换规模保持35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。





