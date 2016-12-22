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有记者问，据报道，圣多美和普林西比政府发表声明，决定自即日起与台湾“断交”。中方对此有何评论？

华春莹说：“我们注意到圣多美和普林西比政府当地时间20日发表声明，决定同台湾断绝所谓‘外交’关系，中方对此表示赞赏，欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来。”

她表示，一个中国原则涉及中国的核心利益和13亿多中国人民的感情，也是中国同世界各国保持和发展友好合作关系的前提和政治基础。当前，坚持一个中国原则是国际社会民心所向，大势所趋。中国愿在和平共处五项原则和一个中国原则基础上同各国发展友好合作关系。

华春莹说，众所周知，1971年10月第26届联合国大会通过了2758号决议，明确中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。该决议所确认的一个中国原则已成为国际社会的普遍共识。





