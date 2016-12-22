查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平签署命令发布新《军队审计条例》 ·发出参选韩总统“最强信号” ·二三线城市频现“老赖楼盘” ·明年85%以上地市试点分级诊疗 ·圣多美和普林西比与台湾“断交” ·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰 ·俄土伊达成解决叙危机共识 ·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 习近平签署命令发布新《军队审计 · 发出参选韩总统“最强信号” · 二三线城市频现“老赖楼盘” · 明年85%以上地市试点分级诊疗 · 圣多美和普林西比与台湾“断交” · 人民币合格境外机构投资者试点扩 · 俄土伊达成解决叙危机共识 · 图文：墨西哥烟花市场爆炸29人 5 时事 2016.12.22 星期四 国务院常务会议确定 明年85%以上地市试点分级诊疗 湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强21日主持召开国务院常务会议，通过“十三五”卫生与健康规划，部署今后五年深化医药卫生体制改革工作；确定加快灾后水利薄弱环节和城市排水防涝能力“补短板”建设，促进民生改善和生态修复；批准2016年度国家科学技术奖励评审结果。

会议确定了“十三五”期间深化医改重点任务。一是以基层首诊为导向，在居民自愿前提下大力推广家庭医生签约服务。明年在85%以上的地市开展多种形式的分级诊疗试点。二是明年在各级各类公立医院全面推开综合改革，建立纵向医联体、医共体，降低药品、医用耗材、检查检验等价格，控制医疗费用不合理增长，合理提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现技术劳务价值的项目价格，调动医务人员积极性。三是健全基本医保稳定可持续筹资和报销比例调整机制，全面推行按病种付费为主、多种付费方式结合的医保支付方式改革，2017年基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。更好发挥大病保险等制度的托底保障作用。四是健全药品供应保障体系，扶持低价药、“孤儿药”、儿童用药等生产。加快推动医院门诊患者凭处方到零售药店购药。五是创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管。用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国。





