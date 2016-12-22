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人民币合格境外机构投资者试点扩
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图文：墨西哥烟花市场爆炸29人
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时事
2016.12.22 星期四
奇葩借口延交房 人去楼空玩失踪
二三线城市频现“老赖楼盘”
湖北日报讯 当前，一些二三线城市出现不少长期拖延交房的“老赖楼盘”，给业主权益带来较大损害。记者近期在内蒙古、福建、广西等地对此进行了调查采访。
“老赖楼盘”频出现
“老赖楼盘”主要指一些基本完工但迟迟不能交房，或长期停工已经“烂尾”的楼盘。记者走访了解到，南宁延期交房一年以上的楼盘近十个，在呼和浩特等地则更多。
记者调查了解到，一些开发商在楼盘出现问题后采取各种方式规避责任，耍起“老赖”做派。
——“奇葩”借口拖延交房。在厦门、北海等地，曾出现过开发商以“下雨”“高考”“停水停电”“台风”等借口一再延迟交房且拒付违约金的现象。
——人去楼空“玩失踪”。去年以来，广西古鼎香投资集团在宁明县、天等县、靖西县等地的多个楼盘停工，售楼部人去楼空。
——将压力转嫁给业主。在呼和浩特市，停工两年的蔚蓝家园楼盘开发商对于业主的回复就是两个字——“缺钱”，后来竟提出让业主集资帮助公司解决资金问题，无奈的业主凑出300万元之后，却又发现整个楼盘建设还需要3亿多元。
楼盘陷入僵局迟迟无法交付，给业主带来巨大生活和心理压力。福州“大儒世家·天澜江语城”小区一位业主告诉记者，因新房迟迟未交付，他每月在外租房需2000多元，按揭又需7000多元，还不知道什么时候能拿到房子。
多为资金链断裂和违规开发
记者调查发现，“老赖楼盘”大多出现在二三线城市，涉及房企多为中小开发商。业内人士分析，在此前楼市热潮中，一些房企非理性发展战略是“老赖楼盘”形成的主要原因，而手续不全、违规开发等也使得一些楼盘中途“夭折”。
内蒙古大学房地产研究中心主任梁荣表示，前几年，房地产市场井喷式发展，吸引众多资本涌入其中，一些房企盲目扩张、高价拿地埋下隐患，随着二三线城市房地产市场降温，不少中小房企陷入困境、资金链断裂。
广西红日东升投资有限公司曾在广西布局“八盘齐发”战略，并以当时创纪录的价格夺得南宁地王，激进策略及其他业务经营不善等最终导致其资金链断裂。2015年初，公司开发的红日山湖楼盘在延迟交房两个月后宣布停工，至今尚未全部交房。
而在土地价格攀升、信贷紧缩的形势下，一些实力弱小的中小开发商融资、开发成本也快速上升。内蒙古一位不愿透露姓名的房企负责人说，今年 1—5年银行贷款基准利率为4.75%，银行放贷时上浮 30%达6.175%，而民间借贷利率均高达10%以上，企业财务成本压力非常大。
另一些“老赖楼盘”则是建房初期存在“五证不全”问题，开发商通过虚假宣传、“低价内购”等吸引购房者，签合同时又变购房为长租、“合作建房”等，后期因受到监管部门处罚、开发建设受限、资金不足“跑路”等陷入僵局。
2015年，一些购房者以每平方米3000多元的低价购买了南宁市科信时代广场楼盘的房子，约定交房时间为今年3月，但房子至今才建了四五层，并已停工半年多，购房者难以联系到开发商。记者从相关部门获悉，这个楼盘没有预售资质，实为违反规划建设的小产权房，已被住建部门叫停。
违法成本低是痼疾
记者调查了解到，“老赖楼盘”普遍存在各类违规问题。
比如，一些“老赖楼盘”为规避监管部门、躲避消费者上门维权，不在项目所在地设置销售中心，而是由销售人员通过散发小广告、网上发布信息、召开“内部申购会”等招揽客户。
违规房企遭受处罚的力度有限。根据城市商品房预售管理办法，违规预售罚款不超过3万元。“针对延期交房乃至项目停工等行为，除了督促房企按合同赔偿、引导业主向法院起诉外，没有其他有效手段。”福州房管局市场监督管理处负责人刘力说。
同时，业主走司法途径非常艰难。去年以来，广西宁明县古鼎香楼盘的一些业主陆续向法院提起诉讼，但胜诉后仍然无法拿到退款和赔偿。“公司陷入债务纠纷，名下资产早已被法院冻结。”业主罗女士说。
业内人士建议，对于“老赖楼盘”的整治，政府部门一方面要加强开展联合执法专项整治、加大处罚力度、加强信息通报等，不断强化事前、事中监管；另一方面，加强协调和介入力度，破解僵局维护业主权益。
（本栏稿件均据新华社21日电）（新华社发）