查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平签署命令发布新《军队审计条例》 ·发出参选韩总统“最强信号” ·二三线城市频现“老赖楼盘” ·明年85%以上地市试点分级诊疗 ·圣多美和普林西比与台湾“断交” ·人民币合格境外机构投资者试点扩大到爱尔兰 ·俄土伊达成解决叙危机共识 ·图文：墨西哥烟花市场爆炸29人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 习近平签署命令发布新《军队审计 · 发出参选韩总统“最强信号” · 二三线城市频现“老赖楼盘” · 明年85%以上地市试点分级诊疗 · 圣多美和普林西比与台湾“断交” · 人民币合格境外机构投资者试点扩 · 俄土伊达成解决叙危机共识 · 图文：墨西哥烟花市场爆炸29人 5 时事 2016.12.22 星期四 潘基文“解甲不归田” 发出参选韩总统“最强信号” 湖北日报讯 联合国秘书长潘基文20日接受媒体记者采访时说，如果他过去10年担任这一职务的所见所学能为韩国发展作出贡献，他愿意“许身报国”。

潘基文一直被视为下届韩国总统选举最热门候选人之一。虽然他尚未就是否参选给出正面回答，但这次表态被解读为潘基文有意参选的“最强信号”。



愿意“许身报国”



潘基文当天在美国纽约联合国总部会见驻美韩国记者团，谈及韩国国内政局以及自己的一些看法。

在谈及韩国未来发展时，潘基文说:“如果我在担任联合国秘书长10年里的所见所闻所学能为韩国发展作出贡献，我愿意许身报国。虽然我能力有限，但我愿为国家发展和民众福祉竭尽所能。”

韩国媒体解读，潘基文这番表态暗示他将参加下届总统选举，这也是他迄今就参选问题发出的最强信号。

根据潘基文的说法，政界领导人不能单凭个人能力为政，还应该懂得舍小求大、求同存异。他同时表示，政党和党派并不重要。他正在考虑今后要用什么方法、具体为什么目标做事情。

当被问及他在卸任后是否会借着联合国前秘书长的头衔活跃在国际舞台时，潘基文回答，他认为眼下“最紧迫的任务”是为自己的祖国和民众工作。

作为职业外交官，潘基文的国际名望有助于提升韩国外交和国际影响力。他已与美国当选总统特朗普会谈，强调韩美同盟重要性。但潘基文从未担任过国会议员，韩国人认为他没经历过现实政治的严酷考验。

现阶段，韩国下届总统人选呼声最高的主要有4人，分别是潘基文、最大在野党共同民主党前党首文在寅、在野党国民之党前联合党首安哲秀以及近期杀出的“黑马”城南市市长李在明。



与朴槿惠“划界”



潘基文一直以来很少就韩国国内事务表态，称自己要把主要精力放在联合国相关事务上。但在最近一场活动中，他对韩国总统朴槿惠“亲信干政”丑闻予以谴责，称朴槿惠背叛了民众的信任。

他本月早些时候在纽约出席美国对外政策智库外交学会举办的一场会议时说，这场“亲信干政”事件是朝鲜战争以来韩国发生的“最严重政治动荡”。

潘基文说:“在我看来，我身为韩国公民70多年的时间里，除了朝鲜战争，我们没有经历过如此规模的政治动荡。民众对政府管理不力感到非常沮丧和愤怒。他们认为，对国家领导层的信任遭到了背叛。”

他同时表示，韩国政界领导人可以从这起事件中得到教训。他说:“政界领导人必须表明，民众福祉排在个人和组织利益之前。这就是我们应得到的教训。”

一些政治分析师认为，潘基文发表批评朴槿惠的言论，暗示他正在筹备参选下届总统。

韩国一家战略咨询公司的政治分析师尹泰乾(音译)说:“潘基文与朴槿惠划清界限，看起来正朝着总统目标向前迈进。根据尹泰乾的说法，预计潘基文在返回韩国前不会正面回答参选问题。

面对潜在竞争对手潘基文，文在寅阵营开始有所行动，希望能“先发制人”。最大在野党共同民主党一名发言人说:“潘基文正在试图制造一种假象，把自己塑造为解决当前政治乱局的救世主。这非常荒谬。” （据新华社21日电）





