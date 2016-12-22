查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉空气质量重回优良 ·我省空气质量总体趋好 ·全国全省双拥模范城（县）双拥先进单位 双拥先进个人名单 ·图文：走近年轻的追霾人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 武汉空气质量重回优良 · 我省空气质量总体趋好 · 全国全省双拥模范城（县）双拥先 · 图文：走近年轻的追霾人 4 要闻 2016.12.22 星期四 PM2.5如何监测？空气质量怎样预报？ 图文：走近年轻的追霾人 湖北日报讯 图为昨日，工程师许可在大气环境监测室楼顶，对监测设备进行检查。

图为首席预报员丁青青正在分析当日数据。（记者 方琳 王理略 摄）



记者 方琳 王理略



昨日冬至，影响我省的重霾在这一天因风雨稍稍消散。当天下午3时，省环境监测中心站发布，预计23日全省环境空气质量以良和轻度污染为主，24日全省环境空气质量以良为主，局部地区可达轻度污染，首要污染物均为PM2.5。而每隔一个小时，省环保厅官网都会显示17个市州AQI（空气质量指数）实时数据。

PM2.5数据是如何监测出来的？空气质量怎样预报？昨日，记者走进省环境监测中心站大气环境监测室（以下简称大气室），走近一群年轻的科研工作者，探访他们追踪雾霾背后的玄机。



142个大气监测点

追踪雾霾



省环境监测中心站大气环境监测室，位于东湖之滨的监测站大楼6楼。上午9时，明亮宽敞的办公室，墙壁上的大屏幕和办公桌上的电脑，变化的图景闪烁着，一群年轻人分散在各处，紧盯屏幕，偶尔拿笔做着记录。

近几年，公众对空气质量越来越关注。2013年，我省开展部分区域的环境空气质量预报试点，大气室是监测和预报主力，集合了一批高学历的年轻人。10名工程师中，最年轻的25岁，平均年龄30岁，都是硕士、博士。

29岁的许可昨日上班，第一件事就是打开空气质量监测平台，查看各市州的AQI，包括PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳6项污染物的实时浓度和分布情况。湖北各地共有142个大气监测点，每小时抽取空气进行分析，数据综合到这里，他们再做科研评价。

空气如何抽取分析？29岁的许可带记者来到顶楼的采样平台。十几台采样仪器在泵的压力下，抽取空气进行除湿等处理，电脑将数据转换显示，传输到楼下的监测仪。每小时抽取空气分析，数据也会实时变化。公众每天收到的PM2.5指数，就是通过这个过程而来。

以实时数据为基础，可进一步预报空气质量。许可介绍，大气运动和空气反应过程是重要的参考资料。他们每天都要参考不同的气象资料，除了中央气象台的，还有来自美国、日本、欧洲的卫星气象图。时间涵盖未来7天左右。因为不同国家的气象图是用不同大气模式计算出来的，因此预报员们要进行对比分析，把不同国家的图“翻译”成同一种气象“语言”。

每天，大气室的工程师们都异常忙碌，即便空气质量处于优良级别，该做到位的准备工作，丝毫不能落下。近期京津冀地区严重雾霾，不少人都盼着大风吹走脏空气，风从何处来？什么时候来？来得强不强？这些可不是诸葛亮观天象就能算出来的，需要通过大量数据的科学分析。



空气质量预报准确率七八成



“空气质量预报不光靠电脑，也得靠人脑。”25岁的首席预报员丁青青说。

目前，大气室采用多模式空气质量数值预报系统，如大气运动模式、空气运动模式等，通过输入大气监测数据、气象数据、污染物浓度等信息，基于大气化学、物理学、空气动力学等模型，经过10多个小时的计算，得出未来一段时间的污染物浓度分布和变化趋势。

大气室的超级计算机是预报工作中的“骨干”，预报员进行数据收集、资料查阅等前期工作，它负责运算。运算出来的结果是预报依据，同样重要的，还有预报员的经验研判。

2014年初，省环境监测中心站联合省气象台推出全省空气质量预报。遇到极端天气，监测站与气象台会商后，联合发布预报；每周还经常有一次大会商，对未来省内一周天气污染形势进行分析、预测。

据介绍，湖北的重污染过程主要集中在每年11月至次年1月。许可说，这个时段气象条件变化不大，污染物难以扩散，加之北方重污染团对我省存在输入影响，导致该时段的预报难度很大。不过，通过3年的经验积累，“如今我们预报的准确率稳定在七八成”。





