查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉空气质量重回优良 ·我省空气质量总体趋好 ·全国全省双拥模范城（县）双拥先进单位 双拥先进个人名单 ·图文：走近年轻的追霾人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 武汉空气质量重回优良 · 我省空气质量总体趋好 · 全国全省双拥模范城（县）双拥先 · 图文：走近年轻的追霾人 4 要闻 2016.12.22 星期四 全国全省双拥模范城（县）双拥先进单位 双拥先进个人名单 湖北日报讯 一、全国双拥模范城（县）（13个）

武汉市、宜昌市、孝感市、十堰市、襄阳市、黄冈市、荆州

市、红安县、广水市、赤壁市、恩施市、当阳市、监利县

二、全国爱国拥军模范单位（1个）

宜昌公交集团有限公司

三、全国拥政爱民模范单位（1个）

中国人民解放军95174部队64分队

四、全国爱国拥军模范（2名）

付理芬（女，回族）襄阳市樊城区友谊街回族社区居委

会主任

柯红梅（女） 鄂州市梁子湖区沼山镇人民武装部

部长

五、湖北省双拥模范城（县）（20个）

黄石市、鄂州市、咸宁市、随州市、恩施州、武汉市武昌

区、武汉市江夏区、武汉市江岸区、武汉市硚口区、武汉市汉

阳区、老河口市、枣阳市、秭归县、枝江市、丹江口市、安陆

市、大悟县、沙洋县、麻城市、来凤县。

六、湖北省拥军优属先进单位（70个）

武汉市：武汉市教育局基础教育处、武汉市军队离休退

休干部安置办公室、武汉市江汉区万松街道办事处、武汉市

青山区民政局、武汉市洪山区民政局、武汉市蔡甸区文化体

育局、武汉市东西湖区民政局、武汉市黄陂区交通运输局、

武汉市新洲区邾城街道办事处。

襄阳市：襄阳市民政局、南漳县政府、保康县政府、谷城

县政府、枣阳市民政局、宜城市政府、老河口市民政局。

宜昌市：宜昌公交集团有限公司、宜昌市财政局、宜昌

市人社局、宜昌市优抚医院、宜都市政府、远安县政府、中共

长阳县委。

黄石市：阳新县湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园、黄石

市西塞山区民政局、黄石市第十四中学。

十堰市：竹溪县政府、十堰市民政局、十堰市编办、十堰

市卫生和计划生育委员会、东风汽车公司十堰管理部。

荆州市：荆州市民政局、荆州市财政局、荆州市荆州区民

政局、荆州市沙市区民政局、公安县民政局、洪湖市民政局。

荆门市：荆门市民政局、京山县政府、钟祥市民政局。

鄂州市：鄂州市财政局。

孝感市：孝感市民政局、汉川市政府、孝感市孝南区民

政局、孝昌县民政局。

黄冈市：黄冈市民政局、黄冈市交通运输局、黄冈市黄

州区民政局、麻城市民政局、红安县七里坪镇政府、武穴市

四望镇政府。

咸宁市：咸宁市民政局、咸宁市咸安区民政局、赤壁市

财政局、通城县卫生和计划生育局。

随州市：随州市民政局、随州市住建委。

恩施州：利川市政府、建始县政府、巴东县政府、咸丰县

政府、鹤峰县政府。

仙桃市：仙桃市民政局。

天门市：天门市民政局。

潜江市：潜江市民政局。

神农架林区：神农架林区林业管理局。

省直机关：省委办公厅综合处、省政府办公厅秘书二

处、省委组织部干部一处、省人社厅军转安置处。

七、湖北省拥政爱民先进单位（30个）

湖北陆军预备役高射炮兵师第一团

海军工程大学动力工程学院潜水分队

火箭军指挥学院教练团

中国人民解放军62101部队政治部秘书处

国防信息学院教练勤务团

军事经济学院学员旅六营

空军预警学院黄陂士官学校军械技术系

中国人民解放军95025部队

武警湖北省总队第二支队

中国人民解放军95963部队

武警黄石市消防支队

中国人民解放军61578部队

中国人民解放军62171部队

武警十堰市消防支队

监利县人民武装部

武警交通第二总队第六支队

空军预警学院宜昌训练大队

宜昌市点军区人民武装部

中国人民解放军第477医院

南漳县人民武装部

武警襄阳市支队宜城中队

武警鄂州市支队

荆门市东宝区人民武装部

中国人民解放军95848部队

大悟县人民武装部

中国人民解放军海军91919部队

武警赤壁市消防大队

建始县人民武装部

中国人民解放军95822部队

随州陆军预备役工兵团

八、湖北省拥军优属先进个人（70名）

武汉市

李 超 武汉市民政局优抚安置处处长

万 红 武汉市公安局治安管理局副局长

徐春芳 武汉市财政局社保处主任科员

万凤琴 武汉市江岸区民政局优抚科科长

刘松枝 武汉市江汉区民政局优抚科科长

张贝莉 武汉市硚口区仁寿路小学教师

罗 斌 武汉市汉阳区晴川街国棉社区党委书记

孔 屏 武汉市武昌区民政事务管理委员会副主任

刘全枝 武汉市江夏区民政局优抚科副科长

襄阳市

付理芬 襄阳市樊城区友谊街回族社区居委会党支部书记

耿 建 南漳县民政局优抚科科长

褚应康 保康县过渡湾镇镇长

丰玉萍 谷城县城关镇民政办主任

胡长君 宜城市民政局党委书记、局长

任显成 枣阳市财政局局长

宁青蔚 老河口市民政局优抚科科长

宜昌市

邹宜宁 三峡大学教师

宋正荣 秭归县民政局局长

张德才 宜昌市司法局局长

刘汉宜 宜昌市伍家岗区伍家乡党委书记

徐小平 宜昌市第十三中学党总支书记

徐国成 当阳市军休所军休干部

张 国 枝江市军供站站长

黄石市

刘富鹏 黄石市民政局副局长

陈世雄 大冶市民政局党委委员

贾玉香 黄石市下陆区副区长

十堰市

周立新 十堰市委政法委常务副书记

李 琴 十堰市财政局副局长

罗凌生 十堰市道路运输管理局局长

马向东 十堰市实验中学校长

周庆荣 十堰市茅箭区区长

杨显华 十堰市郧阳区民政局局长

荆州市

高盛华 荆州市人民政府办公室秘书七科科长

周健康 荆州市民政局优抚科科长

刘辉萍 荆州市沙市区区长

吴铁铮 江陵县民政局副局长

邹秋旬 松滋市民政局优抚科科长

李旭红 石首市民政局副局长

荆门市

刘 青 荆门市人社局副局长

刘建华 荆门市民政局副局长

梁正旺 沙洋县民政局副局长

鄂州市

董国平 鄂州市凤凰街道党工委书记

孝感市

李朝霞 孝感市总工会副主席

李长清 汉川市民政局优抚股股长

刘 刚 应城市民政局优抚股干部

曾翠玲 云梦县民政局优抚股股长

黄冈市

徐普查 黄冈市武警支队自主择业干部

陶世杰 黄冈市黄州区民政局副局长

钟克伟 红安县民政局优抚股股长

张树国 罗田县民政局副局长

叶 成 蕲春县民政局优抚股股长

咸宁市

张日平 崇阳县桂花泉镇东源村村民

徐赐建 通山县民政局副局长

桑邵明 嘉鱼县民政局副局长

陈骏勋 咸宁市财政局社保科副主任科员

随州市

韩继雄 随州市三梦服饰有限公司董事长

杨 柳 随县风景园林环境卫生管理处园林绿化管

理科科长

恩施州

王红艳 鹤峰县民政局局长

谭先吾 巴东县绿葱坡镇镇长

刘国文 恩施州财政局副局长

向东风 恩施州卫生计生委医政科科长

袁银燕 恩施州文体新广局群体科科长

仙桃市

温庆军 仙桃市民政局优抚科科长

天门市

李四香 天门市光荣院服务组组长

潜江市

刘惠农 潜江市民政局优抚科科长

神农架林区

王大兴 神农架国家级自然保护区管理局局长

省直机关

杨 跃 省教育厅体育卫生与艺术教育处处长

李维兴 省民政厅优抚处副处长

何中飞 省国防科工办秘书处副处长

胡晓雅 省粮食局军粮供应管理处主任科员

九、湖北省拥政爱民先进个人（30名）

官 东 海军工程大学动力工程学院潜水分队潜水员

艾 宁 武汉警备区政治部干事

麦莎莎 中国人民解放军61726部队政治部保卫科干事

刘 东 中国人民解放军95377部队修理厂厂长

曹洪玺 武汉军械士官学校政治部副主任

夏 智 广州军区武汉总医院政治部组织科干事

邓仕林 湖北陆军预备役高射炮兵师第一团政委

胡 艳 武警湖北省边防总队汉口边检站综合办干事

胡光裕 武警湖北省消防总队司令部政治协理员

曾 炜 武警武汉市支队政治部组织科干事

杜小立 黄石军分区政治部副团职干事

汪精灵 十堰军分区政治部干部科科长

胡帮新 武警十堰市支队政治委员

刘国成 武警荆州市支队政治委员

熊锦泉 武警宜昌市消防支队副政委

夏红胜 武警宜昌市支队政治部保卫科科长

陈 锋 军事经济学院襄阳士官学校政治部原副主任

王 聪 中国人民解放军95980部队政治部正连职干事

赵军朝 鄂州军分区政治部正营职干事

徐金雷 武警荆门市消防支队东宝中队上士

王进博 中国人民解放军71811部队政治部副主任

李应龙 武警孝感市支队政治处保卫股股长

洪 伟 武警黄冈市消防支队特勤中队中队长助理

葛先旺 咸宁军分区政治部正营职干事

于小牧 武警恩施州支队二大队四中队中队长

孙 宇 武警随州市支队一中队中队长

王 成 仙桃市人民武装部政工科科长

袁振平 潜江市人民武装部副部长

赵松房 武警8680部队农副业基地主任

南 吉 武警神农架林区中队指导员

湖北省双拥工作领导小组办公室

2016年12月22日





