查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉空气质量重回优良 ·我省空气质量总体趋好 ·全国全省双拥模范城（县）双拥先进单位 双拥先进个人名单 ·图文：走近年轻的追霾人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 武汉空气质量重回优良 · 我省空气质量总体趋好 · 全国全省双拥模范城（县）双拥先 · 图文：走近年轻的追霾人 4 要闻 2016.12.22 星期四 人工增雨限产限排交通管制多地启动重污染天气预警响应 我省空气质量总体趋好 湖北日报讯 （记者王理略、通讯员刘爱华、熊争妍）昨日，我省多地积极应对重污染天气，空气污染的压力终于得到缓解。省环境监测中心站预计，23日全省环境空气质量以良到轻度污染为主。

为积极应对此次重污染天气，我省各地根据《湖北省环境空气质量预警和重污染天气应急管理办法》等有关规定要求，大力开展应急响应工作，加强管控措施。截至20日18时30分，宜昌、襄阳、荆门、荆州、十堰、随州纷纷启动重污染天气预警机制，其中宜昌启动次高等级的橙色预警，襄阳、荆门、荆州启动黄色预警。

昨日凌晨，武汉在新洲、黄陂、蔡甸和东西湖实施人工增雨；宜昌人工影响天气办公室利用地面撒播系统先后在长阳、秭归、夷陵和远安开展人工降雨作业；襄阳人工降雨作业后，受影响区域普降小雨；荆门利用地面火箭开展增雨作业3次，使空气污染情况有所缓解。

同时，各地加强了交通管制，宜昌阻止约1500余台大货车进入城区；荆州严格禁止渣土车在禁行、限行区行驶，对违规行驶车辆加大查处力度，对渣土运输车辆一律停运，载重货运车辆采取限区禁行措施；十堰加强对渣土车辆遗撒漏的监管力度。

各地还对企业开展现场巡查，严控污染源。其中，武汉对部分重点企业限产限排；襄阳组织执法人员100人次对30多家企业开展巡查；荆门共出动60人次现场检查了18家企业停产情况，抽查了40个建筑工地停工情况；荆州对14家重点涉气企业要求限产限排，对中心城区煤改气单位督促使用清洁能源；随州对城市建成区范围内的化工等重点行业采取限污等措施。

据了解，各地均在密切关注空气质量实时变化情况，一旦发生空气质量继续恶化的情况，将及时进行预警或进一步提高预警级别，并采取更严厉的措施，降低重污染天气危害。





