查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉空气质量重回优良 ·我省空气质量总体趋好 ·全国全省双拥模范城（县）双拥先进单位 双拥先进个人名单 ·图文：走近年轻的追霾人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 武汉空气质量重回优良 · 我省空气质量总体趋好 · 全国全省双拥模范城（县）双拥先 · 图文：走近年轻的追霾人 4 要闻 2016.12.22 星期四 人工增雨为天空洗尘 武汉空气质量重回优良 湖北日报讯 （记者王成龙、通讯员于海涛）昨日，武汉市的空气污染状况得到有效缓解，自零时起，空气质量重回优良水平。

20日凌晨和21日凌晨，武汉市分别在蔡甸、东西湖、黄陂、新洲等多个作业点实施人工增雨作业。截至昨日上午9时，该市大部分地区雨量为20-30毫米，其中汉口城区以及新洲北部、黄陂中南部、东西湖、蔡甸部分区域达到30-40毫米，有效冲刷了大气污染物。自20日起，该市还实施了重点大气污染排放企业限产限排、全市工地限时停工等系列应急举措。

管控措施有效缓解了空气污染。自20日21时起，空气质量指数开始快速下降，昨日凌晨3时，空气质量达到优。此后，空气质量始终维持在优良水平。

武汉市环委会相关负责人介绍，截至昨日15时，京津冀及其周边省份部分区域，空气污染程度仍然较重，在冷空气南下作用下，江城近期可能再次遭受北方污染团的输入影响。





