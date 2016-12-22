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·我省空气质量总体趋好
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·图文：走近年轻的追霾人
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图文：走近年轻的追霾人
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要闻
2016.12.22 星期四
人工增雨为天空洗尘
武汉空气质量重回优良
湖北日报讯 （记者王成龙、通讯员于海涛）昨日，武汉市的空气污染状况得到有效缓解，自零时起，空气质量重回优良水平。
20日凌晨和21日凌晨，武汉市分别在蔡甸、东西湖、黄陂、新洲等多个作业点实施人工增雨作业。截至昨日上午9时，该市大部分地区雨量为20-30毫米，其中汉口城区以及新洲北部、黄陂中南部、东西湖、蔡甸部分区域达到30-40毫米，有效冲刷了大气污染物。自20日起，该市还实施了重点大气污染排放企业限产限排、全市工地限时停工等系列应急举措。
管控措施有效缓解了空气污染。自20日21时起，空气质量指数开始快速下降，昨日凌晨3时，空气质量达到优。此后，空气质量始终维持在优良水平。
武汉市环委会相关负责人介绍，截至昨日15时，京津冀及其周边省份部分区域，空气污染程度仍然较重，在冷空气南下作用下，江城近期可能再次遭受北方污染团的输入影响。