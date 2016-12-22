查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 推动全面从严治党落实到田头 ——访农业厅党组书记、厅长戴贵洲 湖北日报讯 记者张爱虎通讯员张劲



记者：省农业厅党组如何把学习贯彻六中全会精神抓实？

戴贵洲：十八届六中全会召开后，省农业厅各级党组织以高度的政治自觉，把深入学习、全面领会和准确把握六中全会精神作为当前首要政治任务。厅党组带头学习、带头研讨、带头落实，为党员、干部作出示范，及时召开中心组（扩大）会议传达学习了全会精神，同时将全会精神纳入“两学一做”学习教育，通过多种形式，组织好基层党员、干部认真学习，迅速掀起了学习贯彻六中全会精神的热潮。学习贯彻六中全会精神，重点是抓好《准则》《条例》的贯彻执行，使其成为规范各级党组织和广大党员干部行为的硬约束。贯彻执行《准则》，要切实抓好思想教育这个根本、严明纪律这个关键、选人用人这个导向、组织生活这个经常性手段、继承和创新这两个关键，把政治纪律和政治规矩摆在首位，让党内政治生活严格严肃起来、生动活泼起来。贯彻执行《条例》，要强化监督意识，坚持好民主集中制这个强化党内监督的核心，突出监督重点，加强对领导机关和领导干部特别是一把手的监督。

记者：农业工作的主阵地在农村，如何将全会精神落实到田间地头？

戴贵洲：把贯彻落实全会精神与农业部门职能工作结合起来，切实加强农业系统基层党组织和党员队伍建设，全力推进农业供给侧结构性改革，实施产业精准扶贫，积极深化农村改革，不断开创我省农业农村工作新局面。

一是要深入推进农业供给侧结构性改革，把增加绿色优质农产品供给放在更加突出位置。当前要因地制宜抓好冬季农业开发，加强在田作物管理；加快推进双低优质油菜保护区建设，加强双低油菜品种的推广和管理；大力推进种养循环，加快稻田综合种养推广应用，积极推进“粮改饲”；加强农产品质量安全监管，保障即将到来的元旦、春节期间农产品安全供应；深入实施农产品加工“四个一批”工程，加强农业产业化示范园区建设；大力发展一村一品，推进优势农产品产业带和特色农产品基地建设；在大田种植、设施园艺、生态种养、综合服务等领域加快建设一批“互联网+”现代农业示范基地。

二是要全力推进产业精准扶贫。发布产业精准扶贫规划，扶持建设一批贫困人口参与度高的农业基地，加大贫困地区农民合作社和龙头企业培育力度，探索“政府+龙头企业（合作社）+贫困户”的造血式扶贫模式。

三是要全面深化农村改革。确保年底基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；办好农村集体资产股份权能改革试点；积极推动支持适度规模经营的农业补贴制度、金融制度改革。会同有关部门，落实好水稻最低收购价政策，切实保护农民种粮积极性。抓好强农惠农政策落实，加强农民负担监督检查。





