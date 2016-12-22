省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
湖北日报电子版
----  
 
3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
推动全面从严治党落实到田头
——访农业厅党组书记、厅长戴贵洲
    湖北日报讯 记者张爱虎通讯员张劲

    记者：省农业厅党组如何把学习贯彻六中全会精神抓实？
    戴贵洲：十八届六中全会召开后，省农业厅各级党组织以高度的政治自觉，把深入学习、全面领会和准确把握六中全会精神作为当前首要政治任务。厅党组带头学习、带头研讨、带头落实，为党员、干部作出示范，及时召开中心组（扩大）会议传达学习了全会精神，同时将全会精神纳入“两学一做”学习教育，通过多种形式，组织好基层党员、干部认真学习，迅速掀起了学习贯彻六中全会精神的热潮。学习贯彻六中全会精神，重点是抓好《准则》《条例》的贯彻执行，使其成为规范各级党组织和广大党员干部行为的硬约束。贯彻执行《准则》，要切实抓好思想教育这个根本、严明纪律这个关键、选人用人这个导向、组织生活这个经常性手段、继承和创新这两个关键，把政治纪律和政治规矩摆在首位，让党内政治生活严格严肃起来、生动活泼起来。贯彻执行《条例》，要强化监督意识，坚持好民主集中制这个强化党内监督的核心，突出监督重点，加强对领导机关和领导干部特别是一把手的监督。
    记者：农业工作的主阵地在农村，如何将全会精神落实到田间地头？
    戴贵洲：把贯彻落实全会精神与农业部门职能工作结合起来，切实加强农业系统基层党组织和党员队伍建设，全力推进农业供给侧结构性改革，实施产业精准扶贫，积极深化农村改革，不断开创我省农业农村工作新局面。
    一是要深入推进农业供给侧结构性改革，把增加绿色优质农产品供给放在更加突出位置。当前要因地制宜抓好冬季农业开发，加强在田作物管理；加快推进双低优质油菜保护区建设，加强双低油菜品种的推广和管理；大力推进种养循环，加快稻田综合种养推广应用，积极推进“粮改饲”；加强农产品质量安全监管，保障即将到来的元旦、春节期间农产品安全供应；深入实施农产品加工“四个一批”工程，加强农业产业化示范园区建设；大力发展一村一品，推进优势农产品产业带和特色农产品基地建设；在大田种植、设施园艺、生态种养、综合服务等领域加快建设一批“互联网+”现代农业示范基地。
    二是要全力推进产业精准扶贫。发布产业精准扶贫规划，扶持建设一批贫困人口参与度高的农业基地，加大贫困地区农民合作社和龙头企业培育力度，探索“政府+龙头企业（合作社）+贫困户”的造血式扶贫模式。
    三是要全面深化农村改革。确保年底基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；办好农村集体资产股份权能改革试点；积极推动支持适度规模经营的农业补贴制度、金融制度改革。会同有关部门，落实好水稻最低收购价政策，切实保护农民种粮积极性。抓好强农惠农政策落实，加强农民负担监督检查。


   
　