省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生宋子月）省纪委昨日通报，湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被开除党籍和公职。
    经查，高楚元违反组织纪律，在职务晋升方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规经商办企业；利用职务便利在企业生产经营等事项上为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。
    高楚元身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据纪律处分条例等有关规定，经省纪委常委会议审议并报省委常委会议批准，决定给予高楚元开除党籍处分；由省监察厅报省政府批准，给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。


   
　