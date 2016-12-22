查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 英勇战士的铁血柔情 湖北日报讯 记者 罗序文 通讯员 张鹏飞 刘金汉



危险面前，他们挺身而出；困难来了，他们爱心泉涌。在持枪劫持人质事件、“6·20”捕歼战斗、“东方之星”客轮翻沉救援和抗洪抢险等急难险重任务中，他们都出色完成任务，发挥了“压舱石”、“稳定器”作用，赢得驻地民众的好口碑，演绎出浓浓的鱼水情深。

他们，就是武警荆州支队。



用血肉筑成抗洪长城



今夏汛期，长湖、庙湖、洪湖纷纷告急，哪里有险情，哪里就有武警荆州支队的身影。

7月20日，洪湖洪狮渔场围堤出现漫堤险情，随时有溃坝危险，渔场1.6万亩鱼池、8000多人生命受到巨大威胁。“我们不需要休息，请把我们派去……”刚刚完成一处抢险任务的洪湖中队中队长周军，在对讲机中听到指挥部通报洪狮渔场情况后，立即请战。

得到批准后，周军率队立即赶赴洪狮围堤。打桩、扛沙袋、铺胶布……中队没有任何停顿，直接参战。风越来越大，浪越来越高，堤越来越颤抖，周军二话不说，大喊一声：“跟我跳！”武警官兵一个个飞身跳入洪湖大浪中，手挽手，肩并肩，用血肉之躯筑成一道防浪墙。

见官兵如此勇猛，民兵突击队、警察、老百姓，一个个纷纷跳入湖中，一起喊着号子，挽手筑堤。浪打过来，他们站不稳，旁边的人就赶紧搀扶住；浑浊的湖水灌进嘴里、眼里……这道特殊的抗洪长城，终于抵挡住了9级大风浪。

洪狮围堤没倒，官兵们一个个累得直不起腰，顺势就在湿漉漉的围堤上和衣而眠……



子弹从战士的头顶飞过



2014年6月20日，武警荆州支队接到命令，一名持枪嫌犯藏匿于某宾馆，要求派兵前往处置。支队立即抽调精干力量组成处置小组火速赶到指定位置。

嫌犯依托招待所房间多、相对封闭的特点与警方周旋。经多方劝降无果后，现场联指果断下达强攻命令。“3、2、1，突击！”一声令下，房门砸开，两名突击队员箭步冲进房间，朝坐在床边的嫌犯大喊：“举起手来，交出武器！”嫌犯将手枪扔到地上，两手举起，一名战士迅速跳到床上骑压卡喉。

嫌犯突然从被褥中掏出一支手枪，另一名战士迅速摁住了嫌犯右手。“砰”的一声——嫌犯在挣扎中扣动扳机，子弹从两名战士头顶飞过。

嫌犯被成功抓获，突击队员有惊无险。

近年来，荆州支队先后成功参与处置各类反恐处突任务10余起，制止持刀抢劫、抓捕网上逃犯等20余起。



病床边的“入伍仪式”



前年，驻地医院有名7岁脑癌晚期患儿陈孝天，从小梦想当兵，临终前想圆“当兵梦”。荆州支队得知情况后，党委决定帮助这个孩子圆梦。

支队特意制作了一套小军装，带着官兵们连夜赶做的千纸鹤和募捐来的爱心款，送到小孝天病房内，为小孝天举行一场特殊的“入伍仪式”。“敬礼——”一声庄严的口号，在场的人们无不热泪盈眶。小孝天抚摸着帽徽，有气无力地说了一句“谢谢叔叔，我当兵了。”支队官兵在泪水中拥抱孝天笑不出声来。

此事经媒体报道后，在社会上引起极大关注，一场爱心接力由此开始。四面八方的爱心纷纷涌向这个病床边的苦难家庭。官兵们的爱心虽然最终没有留住小孝天的生命，却为小孝天患有尿毒症的母亲成功手术提供了帮助。

近年来，荆州支队拿出专项资金70余万元，开展“心连心”结对帮扶活动，修建爱民路1条，资助失学儿童6名，慰问孤寡老人500余次，帮助特困对象26名。





