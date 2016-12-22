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第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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省交通投资有限公司原副总经理谭
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洪湖制度反腐挽回经济损失400
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英勇战士的铁血柔情
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湖北第二师范学院党委原副书记高
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推动全面从严治党落实到田头
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全省纪检监察机关为万余名干部还
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为担当者担当 为干事者撑腰
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持之以恒抓好整改建制工作深化履
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鄂州推负面清单深化反“四风”
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新推党员手册纪实制度
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图文：宣讲六中全会精神
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深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.22 星期四
洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员白方、刘洋）从19日召开的洪湖市纪委新闻发布会上获悉，该市纪委边反腐边建制，督促相关职能部门完善农村涉财问题的制度规定30余项，清退违规收费资金1000余万元；处分638人，挽回直接经济损失4000余万元。
洪湖市纪委在大数据对比中发现，新滩镇同进村报账员谭彬林利用报账员职务便利，套取国家粮食补贴资金2.7万元。此前该市纪委还对新滩镇等9个乡镇区办21个行政村调查发现，部分基层干部贪污套取粮补资金185万元，53名涉案村干部和包村财政员受到党纪政纪处分；财政局局长、新滩镇镇长、万全镇镇长等8人受到责任追究；4个乡镇纪委书记落实监督责任不力进行问责。
洪湖市纪委介绍，近年来惠农补贴、农村土地征用、拆迁补偿等资金量越来越大，部分农村基层干部贪占、截留资金频频发生。该市纪委通过调研总结推出“惠民资金三级联签制度”，一经实行得到各方好评。此外，该市纪委还与市房管局一起健全了《年审制度》和《信用管理制度》，对年审不合格或信用黑名单的申报对象取消其申报资格；与市民政局健全了《洪湖市社会救助实施办法》及《洪湖市临时救助实施办法》；与市财政局协商，帮助健全《2016年农业保护补贴实施方案》，明确补贴范围、对象以及资金分配事宜等。