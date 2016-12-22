省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
    湖北日报讯  （记者罗序文、通讯员白方、刘洋）从19日召开的洪湖市纪委新闻发布会上获悉，该市纪委边反腐边建制，督促相关职能部门完善农村涉财问题的制度规定30余项，清退违规收费资金1000余万元；处分638人，挽回直接经济损失4000余万元。
    洪湖市纪委在大数据对比中发现，新滩镇同进村报账员谭彬林利用报账员职务便利，套取国家粮食补贴资金2.7万元。此前该市纪委还对新滩镇等9个乡镇区办21个行政村调查发现，部分基层干部贪污套取粮补资金185万元，53名涉案村干部和包村财政员受到党纪政纪处分；财政局局长、新滩镇镇长、万全镇镇长等8人受到责任追究；4个乡镇纪委书记落实监督责任不力进行问责。
    洪湖市纪委介绍，近年来惠农补贴、农村土地征用、拆迁补偿等资金量越来越大，部分农村基层干部贪占、截留资金频频发生。该市纪委通过调研总结推出“惠民资金三级联签制度”，一经实行得到各方好评。此外，该市纪委还与市房管局一起健全了《年审制度》和《信用管理制度》，对年审不合格或信用黑名单的申报对象取消其申报资格；与市民政局健全了《洪湖市社会救助实施办法》及《洪湖市临时救助实施办法》；与市财政局协商，帮助健全《2016年农业保护补贴实施方案》，明确补贴范围、对象以及资金分配事宜等。


   
　